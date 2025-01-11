Байден ожидает продолжения поддержки Украины при Трампе
Байден: значительное число конгрессменов поддерживают дальнейшую помощь Украине
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что значительное число конгрессменов от обеих партий в Капитолии поддерживают дальнейшую помощь Украине.
"Я знаю, что на (Капитолийском - ред.) холме есть значительное количество демократов и республиканцев, которые считают, что нам следует продолжать поддерживать Украину", - сообщил он журналистам во время выступления в Белом доме.
"Нам следует продолжать поддерживать Украину. Я надеюсь и ожидаю, что они (конгрессмены - ред.) открыто выскажутся и не согласятся с президентом, если Трамп решит изменить позицию по этому конфликту", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя дальнейшую помощь Киеву.
Байден также заявил, что сделал все возможное для поддержки Украины и использовал все выделенные американской администрации средства на эти цели.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.