https://ria.ru/20250111/bayden-1993217326.html

Байден ожидает продолжения поддержки Украины при Трампе

Байден ожидает продолжения поддержки Украины при Трампе - РИА Новости, 11.01.2025

Байден ожидает продолжения поддержки Украины при Трампе

Президент США Джо Байден заявил, что значительное число конгрессменов от обеих партий в Капитолии поддерживают дальнейшую помощь Украине. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T02:20:00+03:00

2025-01-11T02:20:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что значительное число конгрессменов от обеих партий в Капитолии поддерживают дальнейшую помощь Украине."Я знаю, что на (Капитолийском - ред.) холме есть значительное количество демократов и республиканцев, которые считают, что нам следует продолжать поддерживать Украину", - сообщил он журналистам во время выступления в Белом доме."Нам следует продолжать поддерживать Украину. Я надеюсь и ожидаю, что они (конгрессмены - ред.) открыто выскажутся и не согласятся с президентом, если Трамп решит изменить позицию по этому конфликту", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя дальнейшую помощь Киеву.Байден также заявил, что сделал все возможное для поддержки Украины и использовал все выделенные американской администрации средства на эти цели.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250110/ukraina-1992970024.html

https://ria.ru/20250109/porazhenie-1992985998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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