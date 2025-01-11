Рейтинг@Mail.ru
Байден ожидает продолжения поддержки Украины при Трампе - РИА Новости, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:20 11.01.2025 (обновлено: 02:41 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/bayden-1993217326.html
Байден ожидает продолжения поддержки Украины при Трампе
Байден ожидает продолжения поддержки Украины при Трампе - РИА Новости, 11.01.2025
Байден ожидает продолжения поддержки Украины при Трампе
Президент США Джо Байден заявил, что значительное число конгрессменов от обеих партий в Капитолии поддерживают дальнейшую помощь Украине. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T02:20:00+03:00
2025-01-11T02:41:00+03:00
в мире
украина
сша
конгресс сша
россия
джо байден
сергей лавров
капитолий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992381690_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5b270e0935994a7b3522f6361420be6f.jpg
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что значительное число конгрессменов от обеих партий в Капитолии поддерживают дальнейшую помощь Украине."Я знаю, что на (Капитолийском - ред.) холме есть значительное количество демократов и республиканцев, которые считают, что нам следует продолжать поддерживать Украину", - сообщил он журналистам во время выступления в Белом доме."Нам следует продолжать поддерживать Украину. Я надеюсь и ожидаю, что они (конгрессмены - ред.) открыто выскажутся и не согласятся с президентом, если Трамп решит изменить позицию по этому конфликту", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя дальнейшую помощь Киеву.Байден также заявил, что сделал все возможное для поддержки Украины и использовал все выделенные американской администрации средства на эти цели.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250110/ukraina-1992970024.html
https://ria.ru/20250109/porazhenie-1992985998.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992381690_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdfad56f448daaaaf9505d9f3961de77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, конгресс сша, россия, джо байден, сергей лавров, капитолий, нато
В мире, Украина, США, Конгресс США, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, Капитолий, НАТО
Байден ожидает продолжения поддержки Украины при Трампе

Байден: значительное число конгрессменов поддерживают дальнейшую помощь Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что значительное число конгрессменов от обеих партий в Капитолии поддерживают дальнейшую помощь Украине.
"Я знаю, что на (Капитолийском - ред.) холме есть значительное количество демократов и республиканцев, которые считают, что нам следует продолжать поддерживать Украину", - сообщил он журналистам во время выступления в Белом доме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину
Вчера, 08:00
"Нам следует продолжать поддерживать Украину. Я надеюсь и ожидаю, что они (конгрессмены - ред.) открыто выскажутся и не согласятся с президентом, если Трамп решит изменить позицию по этому конфликту", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя дальнейшую помощь Киеву.
Байден также заявил, что сделал все возможное для поддержки Украины и использовал все выделенные американской администрации средства на эти цели.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Последствия пожара в Алтадине, Калифорния - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
"Потерпели поражение". В США раскрыли, почему не стоило помогать Украине
9 января, 17:37
 
В миреУкраинаСШАКонгресс СШАРоссияДжо БайденСергей ЛавровКапитолийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала