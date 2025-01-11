https://ria.ru/20250111/bayden-1993217163.html

Байден признал, что санкции против российского ТЭК навредят самим США

Байден признал, что санкции против российского ТЭК навредят самим США - РИА Новости, 11.01.2025

Байден признал, что санкции против российского ТЭК навредят самим США

Президент США Джо Байден заявил, что введенные санкции против российского энергетического сектора призваны повлиять на рост экономики РФ. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T02:16:00+03:00

2025-01-11T02:16:00+03:00

2025-01-11T02:21:00+03:00

сша

россия

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что введенные санкции против российского энергетического сектора призваны повлиять на рост экономики РФ."Санкции, введенные сегодня, окажут глубокое влияние на рост российской экономики", - сообщил он журналистам во время выступления в Белом доме.При этом американский лидер признал, что введенные санкции против российского ТЭК приведут к росту стоимости бензина в самих США, но считает подорожание незначительным.

https://ria.ru/20250111/sanktsii-1993216527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, в мире, джо байден