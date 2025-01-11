https://ria.ru/20250111/bayden-1993217163.html
Байден признал, что санкции против российского ТЭК навредят самим США
Байден признал, что санкции против российского ТЭК навредят самим США - РИА Новости, 11.01.2025
Байден признал, что санкции против российского ТЭК навредят самим США
Президент США Джо Байден заявил, что введенные санкции против российского энергетического сектора призваны повлиять на рост экономики РФ. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T02:16:00+03:00
2025-01-11T02:16:00+03:00
2025-01-11T02:21:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что введенные санкции против российского энергетического сектора призваны повлиять на рост экономики РФ."Санкции, введенные сегодня, окажут глубокое влияние на рост российской экономики", - сообщил он журналистам во время выступления в Белом доме.При этом американский лидер признал, что введенные санкции против российского ТЭК приведут к росту стоимости бензина в самих США, но считает подорожание незначительным.
https://ria.ru/20250111/sanktsii-1993216527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, джо байден
США, Россия, В мире, Джо Байден
Байден признал, что санкции против российского ТЭК навредят самим США
Байден признал, что из-за санкций против российского ТЭК в США подорожает бензин