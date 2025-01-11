https://ria.ru/20250111/bayden-1993215705.html
Байден рассказал Зеленскому о поставках оружия Украине
Байден рассказал Зеленскому о поставках оружия Украине - РИА Новости, 11.01.2025
Байден рассказал Зеленскому о поставках оружия Украине
Белый дом по итогам телефонной беседы президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского сообщил, что Зеленский рассказал американскому лидеру о стратегических... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T01:45:00+03:00
2025-01-11T01:45:00+03:00
2025-01-11T01:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Белый дом по итогам телефонной беседы президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского сообщил, что Зеленский рассказал американскому лидеру о стратегических планах дальнейших боевых действий на Украине."Зеленский выразил свою признательность за усиление поддержки и проинформировал президента Байдена о своем стратегическом планировании войны", - говорится в опубликованном сообщении.Как отмечается, глава Белого дома в ходе разговора проинформировал Зеленского об ускорении процесса поставок Украине оружия.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993143016.html
https://ria.ru/20250109/porazhenie-1992985998.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Байден рассказал Зеленскому о поставках оружия Украине
Байден рассказал Зеленскому об ускорении поставок оружия Украине