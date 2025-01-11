https://ria.ru/20250111/bayden-1993215705.html

Байден рассказал Зеленскому о поставках оружия Украине

Байден рассказал Зеленскому о поставках оружия Украине - РИА Новости, 11.01.2025

Байден рассказал Зеленскому о поставках оружия Украине

Белый дом по итогам телефонной беседы президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского сообщил, что Зеленский рассказал американскому лидеру о стратегических... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T01:45:00+03:00

2025-01-11T01:45:00+03:00

2025-01-11T01:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Белый дом по итогам телефонной беседы президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского сообщил, что Зеленский рассказал американскому лидеру о стратегических планах дальнейших боевых действий на Украине."Зеленский выразил свою признательность за усиление поддержки и проинформировал президента Байдена о своем стратегическом планировании войны", - говорится в опубликованном сообщении.Как отмечается, глава Белого дома в ходе разговора проинформировал Зеленского об ускорении процесса поставок Украине оружия.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993143016.html

https://ria.ru/20250109/porazhenie-1992985998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, джо байден, владимир зеленский, россия, сша, сергей лавров, нато