Рейтинг@Mail.ru
Байден рассказал Зеленскому о поставках оружия Украине - РИА Новости, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:45 11.01.2025 (обновлено: 01:52 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/bayden-1993215705.html
Байден рассказал Зеленскому о поставках оружия Украине
Байден рассказал Зеленскому о поставках оружия Украине - РИА Новости, 11.01.2025
Байден рассказал Зеленскому о поставках оружия Украине
Белый дом по итогам телефонной беседы президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского сообщил, что Зеленский рассказал американскому лидеру о стратегических... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T01:45:00+03:00
2025-01-11T01:52:00+03:00
в мире
украина
джо байден
владимир зеленский
россия
сша
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994756_0:0:2687:1512_1920x0_80_0_0_a0aec0ee5c2067017d232e98fee5c5aa.jpg
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Белый дом по итогам телефонной беседы президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского сообщил, что Зеленский рассказал американскому лидеру о стратегических планах дальнейших боевых действий на Украине."Зеленский выразил свою признательность за усиление поддержки и проинформировал президента Байдена о своем стратегическом планировании войны", - говорится в опубликованном сообщении.Как отмечается, глава Белого дома в ходе разговора проинформировал Зеленского об ускорении процесса поставок Украине оружия.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993143016.html
https://ria.ru/20250109/porazhenie-1992985998.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994756_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_52fb9b69025b52c87aeac2df5a919e3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, джо байден, владимир зеленский, россия, сша, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО
Байден рассказал Зеленскому о поставках оружия Украине

Байден рассказал Зеленскому об ускорении поставок оружия Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Белый дом по итогам телефонной беседы президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского сообщил, что Зеленский рассказал американскому лидеру о стратегических планах дальнейших боевых действий на Украине.
"Зеленский выразил свою признательность за усиление поддержки и проинформировал президента Байдена о своем стратегическом планировании войны", - говорится в опубликованном сообщении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
"В отчаянии". Зеленского поставили на место из-за встречи с союзникам в ФРГ
Вчера, 16:00
Как отмечается, глава Белого дома в ходе разговора проинформировал Зеленского об ускорении процесса поставок Украине оружия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Последствия пожара в Алтадине, Калифорния - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
"Потерпели поражение". В США раскрыли, почему не стоило помогать Украине
9 января, 17:37
 
В миреУкраинаДжо БайденВладимир ЗеленскийРоссияСШАСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала