Рейтинг@Mail.ru
Прощальное обращение Байдена к нации пройдет 15 января - РИА Новости, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 11.01.2025 (обновлено: 00:38 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/bayden-1993212029.html
Прощальное обращение Байдена к нации пройдет 15 января
Прощальное обращение Байдена к нации пройдет 15 января - РИА Новости, 11.01.2025
Прощальное обращение Байдена к нации пройдет 15 января
Прощальное обращение президента США Джо Байдена к нации по итогам президентского срока пройдет 15 января, завили в Белом доме. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T00:33:00+03:00
2025-01-11T00:38:00+03:00
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988598635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_556ef5fd63793c750bde88b346f563be.jpg
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Прощальное обращение президента США Джо Байдена к нации по итогам президентского срока пройдет 15 января, завили в Белом доме."В среду, 15 января, в 20.00 (4.00 мск 16 января - ред.) президент выступит с прощальным обращением к нации", - говорится в сообщении.Отмечается, что Байден будет выступать из Овального кабинета Белого дома.Прощальное обращение - это традиционное выступление американских лидеров, в котором те подводят итог своей работе на посту главы государства.Позднее состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа, который 20 января станет 47-м президентом США.
https://ria.ru/20250110/bajden-1993067092.html
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993184797.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988598635_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_42d8aee467e76e9391b2f52a552b1276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Прощальное обращение Байдена к нации пройдет 15 января

Обращение Байдена к нации по итогам президентского срока пройдет 15 января

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Прощальное обращение президента США Джо Байдена к нации по итогам президентского срока пройдет 15 января, завили в Белом доме.
"В среду, 15 января, в 20.00 (4.00 мск 16 января - ред.) президент выступит с прощальным обращением к нации", - говорится в сообщении.
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис во время брифинга, посвященного пожарам в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
"Жгите": Байден обратился к Харрис на брифинге о пожарах в Лос-Анджелесе
Вчера, 10:36
Отмечается, что Байден будет выступать из Овального кабинета Белого дома.
Прощальное обращение - это традиционное выступление американских лидеров, в котором те подводят итог своей работе на посту главы государства.
Позднее состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа, который 20 января станет 47-м президентом США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Администрация Байдена проинформировала команду Трампа о новых санкциях
Вчера, 19:11
 
В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала