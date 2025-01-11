https://ria.ru/20250111/bayden-1993212029.html
Прощальное обращение Байдена к нации пройдет 15 января
Прощальное обращение Байдена к нации пройдет 15 января - РИА Новости, 11.01.2025
Прощальное обращение Байдена к нации пройдет 15 января
Прощальное обращение президента США Джо Байдена к нации по итогам президентского срока пройдет 15 января, завили в Белом доме. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T00:33:00+03:00
2025-01-11T00:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Прощальное обращение президента США Джо Байдена к нации по итогам президентского срока пройдет 15 января, завили в Белом доме."В среду, 15 января, в 20.00 (4.00 мск 16 января - ред.) президент выступит с прощальным обращением к нации", - говорится в сообщении.Отмечается, что Байден будет выступать из Овального кабинета Белого дома.Прощальное обращение - это традиционное выступление американских лидеров, в котором те подводят итог своей работе на посту главы государства.Позднее состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа, который 20 января станет 47-м президентом США.
https://ria.ru/20250110/bajden-1993067092.html
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993184797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Прощальное обращение Байдена к нации пройдет 15 января
Обращение Байдена к нации по итогам президентского срока пройдет 15 января