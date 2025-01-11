https://ria.ru/20250111/bajden-1993223416.html

Байден признал, что может помиловать некоторых противников Трампа

Байден признал, что может помиловать некоторых противников Трампа - РИА Новости, 11.01.2025

Байден признал, что может помиловать некоторых противников Трампа

Президент США Джо Байден признал, что может превентивно помиловать некоторых из противников избранного американского лидера Дональда Трампа перед своим уходом... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T05:07:00+03:00

2025-01-11T05:07:00+03:00

2025-01-11T05:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что может превентивно помиловать некоторых из противников избранного американского лидера Дональда Трампа перед своим уходом из Белого дома. "Мысль о том, что он накажет людей за несоблюдение того, что, по его мнению, должно быть политикой, связанной с его благополучием, возмутительна. Все еще обдумывается в отношении некоторых людей, но решения по-прежнему нет", - сообщил он журналистам в Белом доме. Байден добавил, что решение о превентивном помиловании зависит от заявлений, которые делает Трамп в последние дни, а также его намерений. Ранее издание Mirror со ссылкой на источники сообщало о том, что Трамп может начать мстить своим политическим оппонентам из-за обращения с ним за последние четыре года, под репрессии могут попасть действующие первые лица страны, а также целая американская система правосудия. Под удар могут попасть сам уходящий президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис, бывшая конгрессмен-республиканец Лиз Чейни и экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Кроме того, Трамп может нацелиться на американскую систему правосудия, которая в последние годы была использована для организации его юридического преследования, писало издание. В декабре издание Politico со ссылкой на источники среди высокопоставленных демократов сообщало о том, что администрация Байдена рассматривает возможность превентивного помилования ряда действующих и бывших чиновников, чтобы защитить их от возможных преследований после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. По данным собеседников издания, в Белом доме опасаются, что назначение Трампом Кэша Пателя новым главой ФБР может привести к масштабным расследованиям и обвинениям против критиков бывшего президента. Патель ранее публично заявлял о намерении "взяться" за тех, кто выступал против Трампа.

https://ria.ru/20241212/bayden-1988807765.html

https://ria.ru/20241226/tramp-1991417081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, politico, фбр