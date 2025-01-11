Байден признал, что может помиловать некоторых противников Трампа
Байден признал, что может превентивно помиловать некоторых противников Трампа
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что может превентивно помиловать некоторых из противников избранного американского лидера Дональда Трампа перед своим уходом из Белого дома.
"Мысль о том, что он накажет людей за несоблюдение того, что, по его мнению, должно быть политикой, связанной с его благополучием, возмутительна. Все еще обдумывается в отношении некоторых людей, но решения по-прежнему нет", - сообщил он журналистам в Белом доме.
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Ранее издание Mirror со ссылкой на источники сообщало о том, что Трамп может начать мстить своим политическим оппонентам из-за обращения с ним за последние четыре года, под репрессии могут попасть действующие первые лица страны, а также целая американская система правосудия. Под удар могут попасть сам уходящий президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис, бывшая конгрессмен-республиканец Лиз Чейни и экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Кроме того, Трамп может нацелиться на американскую систему правосудия, которая в последние годы была использована для организации его юридического преследования, писало издание.
В декабре издание Politico со ссылкой на источники среди высокопоставленных демократов сообщало о том, что администрация Байдена рассматривает возможность превентивного помилования ряда действующих и бывших чиновников, чтобы защитить их от возможных преследований после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. По данным собеседников издания, в Белом доме опасаются, что назначение Трампом Кэша Пателя новым главой ФБР может привести к масштабным расследованиям и обвинениям против критиков бывшего президента. Патель ранее публично заявлял о намерении "взяться" за тех, кто выступал против Трампа.
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