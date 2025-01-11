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Байден не собирается исчезать из виду после ухода с поста президента - РИА Новости, 11.01.2025
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04:46 11.01.2025 (обновлено: 04:50 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/bajden-1993222724.html
Байден не собирается исчезать из виду после ухода с поста президента
Байден не собирается исчезать из виду после ухода с поста президента - РИА Новости, 11.01.2025
Байден не собирается исчезать из виду после ухода с поста президента
Президент США Джо Байден заявил, что не собирается исчезать из виду после ухода с поста американского президента 20 января. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T04:46:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не собирается исчезать из виду после ухода с поста американского президента 20 января. "Я не собираюсь исчезать из виду или из памяти", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос о том, чем планирует заниматься после ухода с поста президента. Прощальное обращение Байдена к нации по итогам президентского срока пройдет 15 января и станет традиционным выступлением, в котором американский лидер подводит итог своей работе на посту главы государства. Позднее состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа, который 20 января станет 47-м президентом США.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден не собирается исчезать из виду после ухода с поста президента

Байден заявил, что не собирается исчезать из виду после ухода с поста президента

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не собирается исчезать из виду после ухода с поста американского президента 20 января.
"Я не собираюсь исчезать из виду или из памяти", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос о том, чем планирует заниматься после ухода с поста президента.
Прощальное обращение Байдена к нации по итогам президентского срока пройдет 15 января и станет традиционным выступлением, в котором американский лидер подводит итог своей работе на посту главы государства. Позднее состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа, который 20 января станет 47-м президентом США.
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В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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