https://ria.ru/20250111/bajden-1993222724.html

Байден не собирается исчезать из виду после ухода с поста президента

Байден не собирается исчезать из виду после ухода с поста президента - РИА Новости, 11.01.2025

Байден не собирается исчезать из виду после ухода с поста президента

Президент США Джо Байден заявил, что не собирается исчезать из виду после ухода с поста американского президента 20 января. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T04:46:00+03:00

2025-01-11T04:46:00+03:00

2025-01-11T04:50:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не собирается исчезать из виду после ухода с поста американского президента 20 января. "Я не собираюсь исчезать из виду или из памяти", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос о том, чем планирует заниматься после ухода с поста президента. Прощальное обращение Байдена к нации по итогам президентского срока пройдет 15 января и станет традиционным выступлением, в котором американский лидер подводит итог своей работе на посту главы государства. Позднее состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа, который 20 января станет 47-м президентом США.

https://ria.ru/20250104/ssha-1992458603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп