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Боевиков нацбата "Азов"* уничтожили при взятии села Шевченко в ДНР - РИА Новости, 11.01.2025
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18:56 11.01.2025 (обновлено: 23:09 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/azov-1993278916.html
Боевиков нацбата "Азов"* уничтожили при взятии села Шевченко в ДНР
Боевиков нацбата "Азов"* уничтожили при взятии села Шевченко в ДНР - РИА Новости, 11.01.2025
Боевиков нацбата "Азов"* уничтожили при взятии села Шевченко в ДНР
Российские военные уничтожили боевиков нацбатальона "Азов"* при освобождении села Шевченко в ДНР, сообщил РИА Новости заместитель командира взвода первого... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T18:56:00+03:00
2025-01-11T23:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили боевиков нацбатальона "Азов"* при освобождении села Шевченко в ДНР, сообщил РИА Новости заместитель командира взвода первого отделения штурмовой роты 3-го батальона 74-й бригады 41-й армии Василий Бураков. "Среди наемников нам попадались бойцы батальона "Азов" и штурмового батальона "Скала". Несмотря на их опыт, как говорят, что это элитные подразделения, мы дали им хороший бой — враг был повержен. Кто успел убежать — это их была прерогатива, а кто не успел — мы встретили бой достойно: показали, где у нас зубы и как мы зачищаем", — рассказал он.Российские бойцы зачистили два дома, где находился личный состав противника численностью до 16 человек. Кроме того, им удалось захватить украинскую рацию."Начали слушать их эфир и знали, когда они подтягивают войска. Численность у них небольшая, они выкидывали десант не больше шести человек. И когда мы вычислили, где скапливается их десант, наши ребята передали по рации, что нужна "тяжелая", и туда наша артиллерия начала работать, и мы дали им хороший отпор на самом старте", — отметил Бураков. По его словам, ВСУ отступали малыми группами и зачастую ночью.Во время штурма населенного пункта в подвалах домов прятались мирные жители — в основном пожилого возраста. На вопрос российских военнослужащих, почему они не эвакуировались, те отвечали, что не хотели покидать дома, и говорили, что они не нужны Украине.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Боевиков нацбата "Азов"* уничтожили при взятии села Шевченко в ДНР

Штурмовики 41-й армии уничтожили боевиков "Азова" при взятии Шевченко в ДНР

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкНовобранцы батальона "Азов"*
Новобранцы батальона Азов* - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Новобранцы батальона "Азов"*. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили боевиков нацбатальона "Азов"* при освобождении села Шевченко в ДНР, сообщил РИА Новости заместитель командира взвода первого отделения штурмовой роты 3-го батальона 74-й бригады 41-й армии Василий Бураков.
"Среди наемников нам попадались бойцы батальона "Азов" и штурмового батальона "Скала". Несмотря на их опыт, как говорят, что это элитные подразделения, мы дали им хороший бой — враг был повержен. Кто успел убежать — это их была прерогатива, а кто не успел — мы встретили бой достойно: показали, где у нас зубы и как мы зачищаем", — рассказал он.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Российские бойцы зачистили два дома, где находился личный состав противника численностью до 16 человек. Кроме того, им удалось захватить украинскую рацию.
"Начали слушать их эфир и знали, когда они подтягивают войска. Численность у них небольшая, они выкидывали десант не больше шести человек. И когда мы вычислили, где скапливается их десант, наши ребята передали по рации, что нужна "тяжелая", и туда наша артиллерия начала работать, и мы дали им хороший отпор на самом старте", — отметил Бураков.
По его словам, ВСУ отступали малыми группами и зачастую ночью.
Во время штурма населенного пункта в подвалах домов прятались мирные жители — в основном пожилого возраста. На вопрос российских военнослужащих, почему они не эвакуировались, те отвечали, что не хотели покидать дома, и говорили, что они не нужны Украине.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
"Азов"* пытается пополнить ряды англоязычными наемниками
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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