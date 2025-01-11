https://ria.ru/20250111/ataka-1993243699.html
Боец рассказал, как "Ахмат" отбил попытку прорыва ВСУ в Курской области
Боец рассказал, как "Ахмат" отбил попытку прорыва ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.01.2025
Боец рассказал, как "Ахмат" отбил попытку прорыва ВСУ в Курской области
Танкисты спецназа "Ахмат" группировки войск "Север" при отражении попытки прорыва ВСУ в районе хутора Бердин в Курской области работали "танковой каруселью",... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T11:26:00+03:00
2025-01-11T11:26:00+03:00
2025-01-11T15:33:00+03:00
россия
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993265984_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1932b1ef54830a0903c9ac3c310d5bfd.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 янв — РИА Новости. Танкисты спецназа "Ахмат" группировки войск "Север" при отражении попытки прорыва ВСУ в районе хутора Бердин в Курской области работали "танковой каруселью", рассказал РИА Новости командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс. "В тот момент, когда пошел проход противника на бронетехнике уже ближе к пехоте, танк первый раз уже вышел плотно — ну дистанции короткие, то есть они разъезжались, бронетехника противника с танком буквально в пяти метрах. Остановили все это дело. Соответственно, экипаж сменился, машина сменилась. Началась "карусель" уже в такой плотной работе на прямую наводку. Параллельно работали экипажи с закрытых позиций. Отработали все очень хорошо", — сказал он. После отражения контратаки активность сводной артгруппы не снизилась, добавил собеседник агентства. "Группа огневого поражения в целом — артиллерия, бронегруппа, БПЛА — это подразделения, которые не спят никогда. То есть 24/7. В этой конкретной ситуации, после того, как противник был рассеян, пехота, которая зашла, они почему-то так своеобразно, таким манером заходили, что помогло нам их обнулить. Эвакуация подходила (ВСУ. — Прим. ред.) — тоже понесла потери. Ну подвыдохлись, видимо, они, потому что сегодня пехота наша продвигается, практически не встречая сопротивления", — рассказал Пресс.Утром 5 января ВСУ предприняли попытку контратаки в направлении хутора Бердин в Курской области с целью остановить наступление российских войск. Подразделения группировки войск "Север", в том числе и бойцы спецназа "Ахмат", пресекли попытку прорыва.
https://ria.ru/20250109/kursk-1992953603.html
https://ria.ru/20250109/vsu-1992950362.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993265984_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d4c1f8cfd387f4d700f574384359a93e.jpg
Командир артиллерийской группы спецназа "Ахмат" о ярких моментах боя у хутора Бердин в Курской области
Командир сводной артиллерийской группы спецназа "Ахмат" с позывным "Пресс" рассказал РИА Новости о самых ярких моментах боя у хутора Бердин в Курской области, где бойцы группировки «Север» отражали попытку прорыва украинских боевиков.
2025-01-11T11:26
true
PT4M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, как "Ахмат" отбил попытку прорыва ВСУ в Курской области
Командир Пресс: танкисты "Ахмата" работали "каруселью" при отражении атаки ВСУ
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 янв — РИА Новости. Танкисты спецназа "Ахмат" группировки войск "Север" при отражении попытки прорыва ВСУ в районе хутора Бердин в Курской области работали "танковой каруселью", рассказал РИА Новости командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс.
"В тот момент, когда пошел проход противника на бронетехнике уже ближе к пехоте, танк первый раз уже вышел плотно — ну дистанции короткие, то есть они разъезжались, бронетехника противника с танком буквально в пяти метрах. Остановили все это дело. Соответственно, экипаж сменился, машина сменилась. Началась "карусель" уже в такой плотной работе на прямую наводку. Параллельно работали экипажи с закрытых позиций. Отработали все очень хорошо", — сказал он.
После отражения контратаки активность сводной артгруппы не снизилась, добавил собеседник агентства.
"Группа огневого поражения в целом — артиллерия, бронегруппа, БПЛА — это подразделения, которые не спят никогда. То есть 24/7. В этой конкретной ситуации, после того, как противник был рассеян, пехота, которая зашла, они почему-то так своеобразно, таким манером заходили, что помогло нам их обнулить. Эвакуация подходила (ВСУ. — Прим. ред.) — тоже понесла потери. Ну подвыдохлись, видимо, они, потому что сегодня пехота наша продвигается, практически не встречая сопротивления", — рассказал Пресс.
Утром 5 января ВСУ предприняли попытку контратаки в направлении хутора Бердин в Курской области с целью остановить наступление российских войск. Подразделения группировки войск "Север", в том числе и бойцы спецназа "Ахмат", пресекли попытку прорыва.