https://ria.ru/20250111/ataka-1993243699.html

Боец рассказал, как "Ахмат" отбил попытку прорыва ВСУ в Курской области

Боец рассказал, как "Ахмат" отбил попытку прорыва ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.01.2025

Боец рассказал, как "Ахмат" отбил попытку прорыва ВСУ в Курской области

Танкисты спецназа "Ахмат" группировки войск "Север" при отражении попытки прорыва ВСУ в районе хутора Бердин в Курской области работали "танковой каруселью",... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T11:26:00+03:00

2025-01-11T11:26:00+03:00

2025-01-11T15:33:00+03:00

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 янв — РИА Новости. Танкисты спецназа "Ахмат" группировки войск "Север" при отражении попытки прорыва ВСУ в районе хутора Бердин в Курской области работали "танковой каруселью", рассказал РИА Новости командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс. "В тот момент, когда пошел проход противника на бронетехнике уже ближе к пехоте, танк первый раз уже вышел плотно — ну дистанции короткие, то есть они разъезжались, бронетехника противника с танком буквально в пяти метрах. Остановили все это дело. Соответственно, экипаж сменился, машина сменилась. Началась "карусель" уже в такой плотной работе на прямую наводку. Параллельно работали экипажи с закрытых позиций. Отработали все очень хорошо", — сказал он. После отражения контратаки активность сводной артгруппы не снизилась, добавил собеседник агентства. "Группа огневого поражения в целом — артиллерия, бронегруппа, БПЛА — это подразделения, которые не спят никогда. То есть 24/7. В этой конкретной ситуации, после того, как противник был рассеян, пехота, которая зашла, они почему-то так своеобразно, таким манером заходили, что помогло нам их обнулить. Эвакуация подходила (ВСУ. — Прим. ред.) — тоже понесла потери. Ну подвыдохлись, видимо, они, потому что сегодня пехота наша продвигается, практически не встречая сопротивления", — рассказал Пресс.Утром 5 января ВСУ предприняли попытку контратаки в направлении хутора Бердин в Курской области с целью остановить наступление российских войск. Подразделения группировки войск "Север", в том числе и бойцы спецназа "Ахмат", пресекли попытку прорыва.

https://ria.ru/20250109/kursk-1992953603.html

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Командир артиллерийской группы спецназа "Ахмат" о ярких моментах боя у хутора Бердин в Курской области Командир сводной артиллерийской группы спецназа "Ахмат" с позывным "Пресс" рассказал РИА Новости о самых ярких моментах боя у хутора Бердин в Курской области, где бойцы группировки «Север» отражали попытку прорыва украинских боевиков. 2025-01-11T11:26 true PT4M01S

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россия, курская область, вооруженные силы украины