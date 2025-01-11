https://ria.ru/20250111/anapa-1993214351.html
В Анапе запустили систему оповещения из-за работы ПВО
В Анапе запустили систему оповещения из-за работы ПВО - РИА Новости, 11.01.2025
В Анапе запустили систему оповещения из-за работы ПВО
В Анапе из-за работы противовоздушной обороны запустили систему оповещения, сообщили в мэрии. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T01:25:00+03:00
2025-01-11T01:25:00+03:00
2025-01-11T03:07:00+03:00
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КРАСНОДАР, 11 янв — РИА Новости. В Анапе из-за работы противовоздушной обороны запустили систему оповещения, сообщили в мэрии."Внимание всем! Запущена городская система оповещения в связи с работой ПВО. Сохраняйте спокойствие, не выходите на улицу, укройтесь в помещения без окон", — говорится в заявлении.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250110/pvo-1993103277.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анапа, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Анапа, Безопасность, Россия
В Анапе запустили систему оповещения из-за работы ПВО
Власти Анапы запустили систему оповещения в связи с работой ПВО