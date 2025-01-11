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В Анапе запустили систему оповещения из-за работы ПВО - РИА Новости, 11.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:25 11.01.2025 (обновлено: 03:07 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/anapa-1993214351.html
В Анапе запустили систему оповещения из-за работы ПВО
В Анапе запустили систему оповещения из-за работы ПВО - РИА Новости, 11.01.2025
В Анапе запустили систему оповещения из-за работы ПВО
В Анапе из-за работы противовоздушной обороны запустили систему оповещения, сообщили в мэрии. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T01:25:00+03:00
2025-01-11T03:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
анапа
безопасность
россия
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КРАСНОДАР, 11 янв — РИА Новости. В Анапе из-за работы противовоздушной обороны запустили систему оповещения, сообщили в мэрии."Внимание всем! Запущена городская система оповещения в связи с работой ПВО. Сохраняйте спокойствие, не выходите на улицу, укройтесь в помещения без окон", — говорится в заявлении.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250110/pvo-1993103277.html
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анапа, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Анапа, Безопасность, Россия
В Анапе запустили систему оповещения из-за работы ПВО

Власти Анапы запустили систему оповещения в связи с работой ПВО

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт управления ПВО
Командный пункт управления ПВО - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Командный пункт управления ПВО. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 янв — РИА Новости. В Анапе из-за работы противовоздушной обороны запустили систему оповещения, сообщили в мэрии.
"Внимание всем! Запущена городская система оповещения в связи с работой ПВО. Сохраняйте спокойствие, не выходите на улицу, укройтесь в помещения без окон", — говорится в заявлении.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеАнапаБезопасностьРоссия
 
 
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