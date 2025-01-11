https://ria.ru/20250111/anapa-1993214351.html

В Анапе запустили систему оповещения из-за работы ПВО

В Анапе запустили систему оповещения из-за работы ПВО - РИА Новости, 11.01.2025

В Анапе запустили систему оповещения из-за работы ПВО

В Анапе из-за работы противовоздушной обороны запустили систему оповещения, сообщили в мэрии. РИА Новости, 11.01.2025

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КРАСНОДАР, 11 янв — РИА Новости. В Анапе из-за работы противовоздушной обороны запустили систему оповещения, сообщили в мэрии."Внимание всем! Запущена городская система оповещения в связи с работой ПВО. Сохраняйте спокойствие, не выходите на улицу, укройтесь в помещения без окон", — говорится в заявлении.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250110/pvo-1993103277.html

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анапа, безопасность, россия