В Китае раскрыли, чем обернулась заморозка российских активов для США
Asia Times: заморозка российских активов на Западе нанесла ущерб США
Рубли, доллары и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. США серьезно пострадали в результате заморозки российских активов на Западе, пишет аналитик Дэвид Голдман в статье для Asia Times.
"Как и другие санкции против российской торговли, заморозка Вашингтоном российского резервного фонда привела к обратному результату", — заявил он.
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Отмечается, что такой шаг подорвал доверие к основному активу долларовой резервной системы — долгу Казначейства США.
"Иностранные центральные банки, включая банки Китая, Индии, Саудовской Аравии и Турции, начали переводить свои валютные резервы в золото, а не в казначейские облигации после того, как США и их союзники заморозили российские валютные резервы", — говорится в публикации.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Москве заморозку российских активов не раз называли воровством. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия ответит на эту конфискацию, поскольку у нее есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в нашей стране.
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