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В Китае раскрыли, чем обернулась заморозка российских активов для США - РИА Новости, 11.01.2025
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12:36 11.01.2025 (обновлено: 16:19 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/aktivy-1993250306.html
В Китае раскрыли, чем обернулась заморозка российских активов для США
В Китае раскрыли, чем обернулась заморозка российских активов для США - РИА Новости, 11.01.2025
В Китае раскрыли, чем обернулась заморозка российских активов для США
США серьезно пострадали в результате заморозки российских активов на Западе, пишет аналитик Дэвид Голдман в статье для Asia Times. РИА Новости, 11.01.2025
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сша
евросоюз
россия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. США серьезно пострадали в результате заморозки российских активов на Западе, пишет аналитик Дэвид Голдман в статье для Asia Times."Как и другие санкции против российской торговли, заморозка Вашингтоном российского резервного фонда привела к обратному результату", — заявил он.Отмечается, что такой шаг подорвал доверие к основному активу долларовой резервной системы — долгу Казначейства США."Иностранные центральные банки, включая банки Китая, Индии, Саудовской Аравии и Турции, начали переводить свои валютные резервы в золото, а не в казначейские облигации после того, как США и их союзники заморозили российские валютные резервы", — говорится в публикации.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Москве заморозку российских активов не раз называли воровством. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия ответит на эту конфискацию, поскольку у нее есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в нашей стране.
https://ria.ru/20241220/aktivy-1990320034.html
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сша, евросоюз, россия, в мире
США, Евросоюз, Россия, В мире
В Китае раскрыли, чем обернулась заморозка российских активов для США

Asia Times: заморозка российских активов на Западе нанесла ущерб США

© Fotolia / kkolosovРубли, доллары и евро
Рубли, доллары и евро - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Fotolia / kkolosov
Рубли, доллары и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. США серьезно пострадали в результате заморозки российских активов на Западе, пишет аналитик Дэвид Голдман в статье для Asia Times.
"Как и другие санкции против российской торговли, заморозка Вашингтоном российского резервного фонда привела к обратному результату", — заявил он.
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Отмечается, что такой шаг подорвал доверие к основному активу долларовой резервной системы — долгу Казначейства США.
"Иностранные центральные банки, включая банки Китая, Индии, Саудовской Аравии и Турции, начали переводить свои валютные резервы в золото, а не в казначейские облигации после того, как США и их союзники заморозили российские валютные резервы", — говорится в публикации.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Москве заморозку российских активов не раз называли воровством. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия ответит на эту конфискацию, поскольку у нее есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в нашей стране.
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