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В "Ахмате" рассказали о сражении группы РЭБ с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:46 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/akhmat-1993245630.html
В "Ахмате" рассказали о сражении группы РЭБ с ВСУ в Курской области
В "Ахмате" рассказали о сражении группы РЭБ с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.01.2025
В "Ахмате" рассказали о сражении группы РЭБ с ВСУ в Курской области
Группа радиоэлектронной борьбы спецназа "Ахмат" группировки войск "Север" при попытке контрнаступления ВСУ на хутор Бердин в Курской области вступила в... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T11:46:00+03:00
2025-01-11T11:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 янв - РИА Новости. Группа радиоэлектронной борьбы спецназа "Ахмат" группировки войск "Север" при попытке контрнаступления ВСУ на хутор Бердин в Курской области вступила в стрелковый бой с группой противника, рассказал РИА Новости командир сводной артиллерийской группы с позывным "Пресс". Ранее в воскресенье Минобороны России заявило, что группировка войск "Север" отбила попытку ВСУ атаковать позиции ВС РФ в Курской области. РИА Новости публиковало видео работы на данном участке спецназа "Ахмат" под командованием Апти Алаудинова, а также других подразделений сил РФ. "В какой-то момент боя в огневой контакт вступили группа РЭБ, которые находились в деревне. Это люди, которые занимаются радиоэлектронной борьбой, но по старой доброй памяти они возят с собой гранатометы, пулеметы, то есть они тоже вступили в огневой контакт. Честь им и хвала таким РЭБовцам, которые с гранатометами, с пулеметами работают по технике", - рассказал "Пресс". Он уточнил, что все подразделения работали слажено при отражении данной контратаки ВСУ. "Когда у них часть колонны отделилась и ушла в сторону с попыткой высадить десант в одной из точек, она вышла практически на артразведку ("Ахмата" - ред.), там были БПЛАшники и на тот момент экипаж танка - без танка, они готовили себе позиции и так далее... Вот эти ребята, в том числе, приняли стрелковый бой. Да, там были раненные ребята, но в общем-то ситуацию они купировали в этой точке, после чего подошел танк наш и окончательно вопрос закрыл", - рассказал "Пресс" об одном из эпизодов боя. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250108/tankisty-1992823224.html
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безопасность, россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины
В "Ахмате" рассказали о сражении группы РЭБ с ВСУ в Курской области

Командир "Пресс": группа РЭБ "Ахмата" в Курской области вступила в бой с ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 янв - РИА Новости. Группа радиоэлектронной борьбы спецназа "Ахмат" группировки войск "Север" при попытке контрнаступления ВСУ на хутор Бердин в Курской области вступила в стрелковый бой с группой противника, рассказал РИА Новости командир сводной артиллерийской группы с позывным "Пресс".
Ранее в воскресенье Минобороны России заявило, что группировка войск "Север" отбила попытку ВСУ атаковать позиции ВС РФ в Курской области. РИА Новости публиковало видео работы на данном участке спецназа "Ахмат" под командованием Апти Алаудинова, а также других подразделений сил РФ.
Боевая работа танкистов в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Танкисты "Ахмата" огнем поддерживают пехоту в Курской области
8 января, 15:51
"В какой-то момент боя в огневой контакт вступили группа РЭБ, которые находились в деревне. Это люди, которые занимаются радиоэлектронной борьбой, но по старой доброй памяти они возят с собой гранатометы, пулеметы, то есть они тоже вступили в огневой контакт. Честь им и хвала таким РЭБовцам, которые с гранатометами, с пулеметами работают по технике", - рассказал "Пресс".
Он уточнил, что все подразделения работали слажено при отражении данной контратаки ВСУ.
"Когда у них часть колонны отделилась и ушла в сторону с попыткой высадить десант в одной из точек, она вышла практически на артразведку ("Ахмата" - ред.), там были БПЛАшники и на тот момент экипаж танка - без танка, они готовили себе позиции и так далее... Вот эти ребята, в том числе, приняли стрелковый бой. Да, там были раненные ребята, но в общем-то ситуацию они купировали в этой точке, после чего подошел танк наш и окончательно вопрос закрыл", - рассказал "Пресс" об одном из эпизодов боя.
Командир артиллерийской группы спецназа Ахмат о ярких моментах боя у хутора Бердин в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Боец рассказал, как "Ахмат" отбил попытку прорыва ВСУ в Курской области
Вчера, 11:26
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Кадры уничтожения в Курской области машины ВСУ с системой РЭБ - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Минобороны показало уничтожение автомобиля ВСУ с РЭБ в Курской области
Вчера, 09:52
 
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