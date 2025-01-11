https://ria.ru/20250111/aeroport-1993246924.html
Рейсы в Саратов перенаправили на запасные аэродромы
Рейсы в Саратов перенаправили на запасные аэродромы - РИА Новости, 11.01.2025
Рейсы в Саратов перенаправили на запасные аэродромы
Авиарейсы из Москвы и Еревана в Саратов были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Волгоград из-за введенных Росавиацией временных ограничений,... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T11:59:00+03:00
2025-01-11T11:59:00+03:00
2025-01-11T12:01:00+03:00
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саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Авиарейсы из Москвы и Еревана в Саратов были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Волгоград из-за введенных Росавиацией временных ограничений, сообщили РИА Новости в саратовском аэропорту "Гагарин". Ранее Росавиация сообщила, что в аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. "Направляющиеся в аэропорт "Гагарин" рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" из Москвы и Shirak Avia из Еревана перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Волгоград", - сообщил собеседник агентства. С пассажирами в аэропорту работают представители авиакомпаний и работники аэропорта. Актуальные данные о времени прибытия и отправления рейсов размещаются на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта.
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москва, ереван, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот
Москва, Ереван, Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот
Рейсы в Саратов перенаправили на запасные аэродромы
Рейсы из Москвы и Еревана в Саратов перенаправили на запасные аэродромы