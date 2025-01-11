https://ria.ru/20250111/abkhaziya-1993263077.html
После перестрелки в Сухуме погибли три человека
После перестрелки в Сухуме погибли три человека - РИА Новости, 11.01.2025
После перестрелки в Сухуме погибли три человека
Три человека погибли после перестрелки в кафе в Сухуме, заявили РИА Новости в Минздраве Абхазии. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T15:25:00+03:00
2025-01-11T15:25:00+03:00
2025-01-11T17:00:00+03:00
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СУХУМ, 11 янв — РИА Новости. Три человека погибли после перестрелки в кафе в Сухуме, заявили РИА Новости в Минздраве Абхазии."Трое пострадавших в перестрелке в кафе "Бисквит" скончались от полученных ранений в Республиканской больнице, несмотря на оказанную экстренную медицинскую помощь, их травмы были несовместимы с жизнью", — рассказали в ведомстве. Об инциденте сообщило МВД республики в субботу днем. Уточняется, что стрелявшего уже задержали. На месте ЧП работают следственно-оперативная группа и криминалисты.
https://ria.ru/20241219/abkhaziya-1990251440.html
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сухум, абхазия, в мире
После перестрелки в Сухуме погибли три человека
Минздрав Абхазии: три человека погибли после перестрелки в кафе в Сухуме
СУХУМ, 11 янв — РИА Новости. Три человека погибли после перестрелки в кафе в Сухуме, заявили РИА Новости в Минздраве Абхазии.
"Трое пострадавших в перестрелке в кафе "Бисквит" скончались от полученных ранений в Республиканской больнице, несмотря на оказанную экстренную медицинскую помощь, их травмы были несовместимы с жизнью", — рассказали в ведомстве.
Об инциденте сообщило МВД республики в субботу днем. Уточняется, что стрелявшего уже задержали. На месте ЧП работают следственно-оперативная группа и криминалисты.