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После перестрелки в Сухуме погибли три человека - РИА Новости, 11.01.2025
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15:25 11.01.2025 (обновлено: 17:00 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/abkhaziya-1993263077.html
После перестрелки в Сухуме погибли три человека
После перестрелки в Сухуме погибли три человека - РИА Новости, 11.01.2025
После перестрелки в Сухуме погибли три человека
Три человека погибли после перестрелки в кафе в Сухуме, заявили РИА Новости в Минздраве Абхазии. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T15:25:00+03:00
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СУХУМ, 11 янв — РИА Новости. Три человека погибли после перестрелки в кафе в Сухуме, заявили РИА Новости в Минздраве Абхазии."Трое пострадавших в перестрелке в кафе "Бисквит" скончались от полученных ранений в Республиканской больнице, несмотря на оказанную экстренную медицинскую помощь, их травмы были несовместимы с жизнью", — рассказали в ведомстве. Об инциденте сообщило МВД республики в субботу днем. Уточняется, что стрелявшего уже задержали. На месте ЧП работают следственно-оперативная группа и криминалисты.
https://ria.ru/20241219/abkhaziya-1990251440.html
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сухум, абхазия, в мире
Сухум, Абхазия, В мире
После перестрелки в Сухуме погибли три человека

Минздрав Абхазии: три человека погибли после перестрелки в кафе в Сухуме

© Фото : Sputnik АбхазияМесто происшествия, где произошла перестрелка. Кафе "Бисквит", Сухум. 11 января 2025
Место происшествия, где произошла перестрелка. Кафе Бисквит, Сухум. 11 января 2025 - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : Sputnik Абхазия
Место происшествия, где произошла перестрелка. Кафе "Бисквит", Сухум. 11 января 2025
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СУХУМ, 11 янв — РИА Новости. Три человека погибли после перестрелки в кафе в Сухуме, заявили РИА Новости в Минздраве Абхазии.
"Трое пострадавших в перестрелке в кафе "Бисквит" скончались от полученных ранений в Республиканской больнице, несмотря на оказанную экстренную медицинскую помощь, их травмы были несовместимы с жизнью", — рассказали в ведомстве.
Об инциденте сообщило МВД республики в субботу днем. Уточняется, что стрелявшего уже задержали. На месте ЧП работают следственно-оперативная группа и криминалисты.
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