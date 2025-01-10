https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993200852.html

В Госдуме ответили на слова Зеленского о желании закончить конфликт

В Госдуме ответили на слова Зеленского о желании закончить конфликт - РИА Новости, 10.01.2025

В Госдуме ответили на слова Зеленского о желании закончить конфликт

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал лицемерием слова главы киевского режима Владимира Зеленского о желании РИА Новости, 10.01.2025

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2025-01-10T20:54:00+03:00

2025-01-10T20:54:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал лицемерием слова главы киевского режима Владимира Зеленского о желании закончить военный конфликт на Украине в этом году. Ранее Зеленский заявил, что Украина хочет получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с РФ в 2025 году. "Зеленский лицемерит, так как хочет закончить военный конфликт не ради мира, а из-за того, что земля горит под его ногами. Это не искреннее желание остановить конфликт, а торг на грани фола. Кто ему даст гарантии безопасности и на каких условиях? Это химера воспалённого воображения. Ни НАТО, ни США не пожелали влезать в конфликт на стороне Украины и тем самым дали понять, что "своя рубаха ближе к телу", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, прекращение военного конфликта на Украине возможно только на приемлемых для России условиях. "Нам не нужно какое-то унижение Украины. Нам нужна безопасная для нас Украина, без оголтелой нацистской своры, которой нельзя давать оружие в руки, иначе кровь польется реками. Так что мир нужен и нам, и украинскому народу, но с гарантиями нашей безопасности. Так что формула мира довольно проста: Киеву нужно перестать скалить зубы на Русский мир, а Западу перестать накачивать их оружием. И тогда долгожданный мир наступит в 2025 году", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993153665.html

https://ria.ru/20250110/ssha-1993099438.html

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в мире, украина, россия, киев, дмитрий белик, владимир зеленский