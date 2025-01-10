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"В отчаянии". Зеленского поставили на место из-за встречи с союзникам в ФРГ - РИА Новости, 10.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993143016.html
"В отчаянии". Зеленского поставили на место из-за встречи с союзникам в ФРГ
"В отчаянии". Зеленского поставили на место из-за встречи с союзникам в ФРГ - РИА Новости, 10.01.2025
"В отчаянии". Зеленского поставили на место из-за встречи с союзникам в ФРГ
Читатели Le Figaro активно обсуждают заседание по Украине с участием Владимира Зеленского на военной базе Рамштайн. "Теперь, когда дедушки Байдена больше нет... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:00:00+03:00
2025-01-10T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
ллойд остин
европа
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают заседание по Украине с участием Владимира Зеленского на военной базе Рамштайн. "Теперь, когда дедушки Байдена больше нет рядом, он в полном отчаянии. Реальность даст ему по физиономии 20 января. И это будет жестоко. Представление окончено", — написал один из комментаторов. "Он проиграл уже давно, пора ему подписывать мирный договор, который должен быть готов..." — отметил другой. "Зеленский был избран, чтобы принести мир на Украину, но он стал главным палачом своего народа, защищая исключительно интересы Америки Обамы и Байдена... Некоторые называли его киевским Черчиллем, но он таковым не является, это карикатура на комика, которым ему и следовало остаться..." — поддержал третий. "Вопрос в том, с кем Европе выгодно вступать в союз — с Зеленским или Трампом?" — поделился мнением еще один из читателей. "Суета продолжается, я думаю, он стремился втянуть НАТО в войну. Эти странные главы государств, появившиеся из ниоткуда, определенно очень опасны на том уровне, которого они никогда не должны были достичь!" — заключили читатели. Накануне в Германии прошла очередная встреча с участием министров обороны нескольких стран Североатлантического альянса, его генерального секретаря и представителей Украины. На ней, в частности, глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Киеву очередного пакета военной помощи на 500 миллионов долларов. В него входят ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы. Контактную группу в формате "Рамштайн", объединяющую более 50 стран, создали весной 2022 года для помощи Украине на фоне нехватки боеприпасов советского образца. Она стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации Джо Байдена по сдерживанию России и укреплению международных альянсов. За время работы группа предоставила киевскому режиму более 126 миллиардов долларов военной помощи.При этом, как пишет газета New York Times, продолжение работы группы остается под вопросом на фоне смены американской администрации. В Пентагоне допускают, что при выходе Вашингтона из инициативы лидерство могут передать другой стране, чтобы сохранить глобальные поставки оружия для ВСУ.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250110/dubinskiy-1993102215.html
https://ria.ru/20250110/ukraina-1993069746.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, ллойд остин, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ллойд Остин, Европа

"В отчаянии". Зеленского поставили на место из-за встречи с союзникам в ФРГ

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают заседание по Украине с участием Владимира Зеленского на военной базе Рамштайн.

"Теперь, когда дедушки Байдена больше нет рядом, он в полном отчаянии. Реальность даст ему по физиономии 20 января. И это будет жестоко. Представление окончено", — написал один из комментаторов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
В Раде неожиданно отреагировали на требование Зеленского к США
13:18
"Он проиграл уже давно, пора ему подписывать мирный договор, который должен быть готов..." — отметил другой.

"Зеленский был избран, чтобы принести мир на Украину, но он стал главным палачом своего народа, защищая исключительно интересы Америки Обамы и Байдена... Некоторые называли его киевским Черчиллем, но он таковым не является, это карикатура на комика, которым ему и следовало остаться..." — поддержал третий.

"Вопрос в том, с кем Европе выгодно вступать в союз — с Зеленским или Трампом?" — поделился мнением еще один из читателей.

"Суета продолжается, я думаю, он стремился втянуть НАТО в войну. Эти странные главы государств, появившиеся из ниоткуда, определенно очень опасны на том уровне, которого они никогда не должны были достичь!" — заключили читатели.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
В Германии сделали прогноз о конфликте на Украине
10:46
Накануне в Германии прошла очередная встреча с участием министров обороны нескольких стран Североатлантического альянса, его генерального секретаря и представителей Украины. На ней, в частности, глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Киеву очередного пакета военной помощи на 500 миллионов долларов. В него входят ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.

Контактную группу в формате "Рамштайн", объединяющую более 50 стран, создали весной 2022 года для помощи Украине на фоне нехватки боеприпасов советского образца. Она стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации Джо Байдена по сдерживанию России и укреплению международных альянсов. За время работы группа предоставила киевскому режиму более 126 миллиардов долларов военной помощи.
При этом, как пишет газета New York Times, продолжение работы группы остается под вопросом на фоне смены американской администрации. В Пентагоне допускают, что при выходе Вашингтона из инициативы лидерство могут передать другой стране, чтобы сохранить глобальные поставки оружия для ВСУ.

Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
На Украине задали дерзкий вопрос Блинкену из-за его заявления о конфликте
08:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОЛлойд ОстинЕвропа
 
 
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