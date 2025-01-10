https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993124550.html

Жена Зеленского разозлила украинцев одной фразой про Россию

Жена Зеленского разозлила украинцев одной фразой про Россию - РИА Новости, 10.01.2025

Жена Зеленского разозлила украинцев одной фразой про Россию

Супруга Владимира Зеленского Елена вызвала гневную реакцию пользователей социальной сети X из Украины, пожаловавшись на удар России по Запорожской области. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T14:49:00+03:00

2025-01-10T14:49:00+03:00

2025-01-10T16:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Супруга Владимира Зеленского Елена вызвала гневную реакцию пользователей социальной сети X из Украины, пожаловавшись на удар России по Запорожской области.По ее словам, мир делает недостаточно, чтобы остановить Россию."Спасибо тебе и твоему хриплому (мужу. — Прим. ред.). Надеюсь, сдохнете как собаки в яме придорожной", — обрушился на нее с проклятьями Dmytro."Вы не ищете путей выхода из войны, а наоборот стремитесь к все большей эскалации и затяжной войне, что приведет еще к сотням ударов", — предупредил Nick."Семья людоедов", — не вытерпел Polit Tsukuyomi."Скажи мужу, пусть перестает держаться за кресло (второй раз его все равно не выберут), идет на переговоры и прекращает войну. И все это кончится. Неужели до этого так тяжело додуматься?" — удивился Don Basskyi."Как ты, тварь, спишь по ночам?" — спросил Arnold Motuzochka."Нужно заканчивать эту войну! Украина нуждается в мире!" — призвал Oksi.На прошлой неделе председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российская Фронтовая авиация нанесла удары по резервам ВСУ в поселке Степногорск Запорожской области. По его словам, противник пытался перебросить подкрепление в Каменское, чтобы попытаться прорвать там оборону.В пятницу в пророссийском подполье заявили, что личный состав ВСУ прикрывается медиками в больницах Запорожской области. Там уточнили, что украинские военные не проходят лечение, а используют здания медучреждений исключительно для размещения.

https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993059449.html

https://ria.ru/20250110/zaharova-1993108078.html

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