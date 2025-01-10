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Жена Зеленского разозлила украинцев одной фразой про Россию - РИА Новости, 10.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 10.01.2025 (обновлено: 16:10 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993124550.html
Жена Зеленского разозлила украинцев одной фразой про Россию
Жена Зеленского разозлила украинцев одной фразой про Россию - РИА Новости, 10.01.2025
Жена Зеленского разозлила украинцев одной фразой про Россию
Супруга Владимира Зеленского Елена вызвала гневную реакцию пользователей социальной сети X из Украины, пожаловавшись на удар России по Запорожской области. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:49:00+03:00
2025-01-10T16:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
киев
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Супруга Владимира Зеленского Елена вызвала гневную реакцию пользователей социальной сети X из Украины, пожаловавшись на удар России по Запорожской области.По ее словам, мир делает недостаточно, чтобы остановить Россию."Спасибо тебе и твоему хриплому (мужу. — Прим. ред.). Надеюсь, сдохнете как собаки в яме придорожной", — обрушился на нее с проклятьями Dmytro."Вы не ищете путей выхода из войны, а наоборот стремитесь к все большей эскалации и затяжной войне, что приведет еще к сотням ударов", — предупредил Nick."Семья людоедов", — не вытерпел Polit Tsukuyomi."Скажи мужу, пусть перестает держаться за кресло (второй раз его все равно не выберут), идет на переговоры и прекращает войну. И все это кончится. Неужели до этого так тяжело додуматься?" — удивился Don Basskyi."Как ты, тварь, спишь по ночам?" — спросил Arnold Motuzochka."Нужно заканчивать эту войну! Украина нуждается в мире!" — призвал Oksi.На прошлой неделе председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российская Фронтовая авиация нанесла удары по резервам ВСУ в поселке Степногорск Запорожской области. По его словам, противник пытался перебросить подкрепление в Каменское, чтобы попытаться прорвать там оборону.В пятницу в пророссийском подполье заявили, что личный состав ВСУ прикрывается медиками в больницах Запорожской области. Там уточнили, что украинские военные не проходят лечение, а используют здания медучреждений исключительно для размещения.
https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993059449.html
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в мире, украина, владимир зеленский, киев, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины

Жена Зеленского разозлила украинцев одной фразой про Россию

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Елена Зеленская. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Супруга Владимира Зеленского Елена вызвала гневную реакцию пользователей социальной сети X из Украины, пожаловавшись на удар России по Запорожской области.
По ее словам, мир делает недостаточно, чтобы остановить Россию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
На Украине набросились на Зеленского из-за гибели людей в Приднестровье
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"Спасибо тебе и твоему хриплому (мужу. — Прим. ред.). Надеюсь, сдохнете как собаки в яме придорожной", — обрушился на нее с проклятьями Dmytro.
"Вы не ищете путей выхода из войны, а наоборот стремитесь к все большей эскалации и затяжной войне, что приведет еще к сотням ударов", — предупредил Nick.
«
"Семья людоедов", — не вытерпел Polit Tsukuyomi.
"Скажи мужу, пусть перестает держаться за кресло (второй раз его все равно не выберут), идет на переговоры и прекращает войну. И все это кончится. Неужели до этого так тяжело додуматься?" — удивился Don Basskyi.
«
"Как ты, тварь, спишь по ночам?" — спросил Arnold Motuzochka.
"Нужно заканчивать эту войну! Украина нуждается в мире!" — призвал Oksi.
На прошлой неделе председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российская Фронтовая авиация нанесла удары по резервам ВСУ в поселке Степногорск Запорожской области. По его словам, противник пытался перебросить подкрепление в Каменское, чтобы попытаться прорвать там оборону.
В пятницу в пророссийском подполье заявили, что личный состав ВСУ прикрывается медиками в больницах Запорожской области. Там уточнили, что украинские военные не проходят лечение, а используют здания медучреждений исключительно для размещения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийКиевРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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