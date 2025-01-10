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На Украине набросились на Зеленского из-за гибели людей в Приднестровье - РИА Новости, 10.01.2025
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10:02 10.01.2025 (обновлено: 15:35 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993059449.html
На Украине набросились на Зеленского из-за гибели людей в Приднестровье
На Украине набросились на Зеленского из-за гибели людей в Приднестровье - РИА Новости, 10.01.2025
На Украине набросились на Зеленского из-за гибели людей в Приднестровье
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук оскорбил в Telegram-канале Владимира Зеленского из-за гибели людей в Приднестровье на фоне энергокризиса."Зеленский —... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T10:02:00+03:00
2025-01-10T15:35:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук оскорбил в Telegram-канале Владимира Зеленского из-за гибели людей в Приднестровье на фоне энергокризиса."Зеленский — международный террорист!" — написал он. Накануне глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев заявил, что в Приднестровье зафиксировали случаи гибели людей, которые пытаются согреться дома на фоне энергетического кризиса. "Газпром" с 08:00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. В свою очередь, врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".
https://ria.ru/20250110/ukraina-1993047387.html
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в мире, украина, тирасполь, молдавия, владимир зеленский, газпром, молдовагаз
В мире, Украина, Тирасполь, Молдавия, Владимир Зеленский, Газпром, Молдовагаз
На Украине набросились на Зеленского из-за гибели людей в Приднестровье

Нардеп Дмитрук назвал Зеленского виновным в гибели людей в Приднестровье

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук оскорбил в Telegram-канале Владимира Зеленского из-за гибели людей в Приднестровье на фоне энергокризиса.

"Зеленский — международный террорист!" — написал он.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
На Украине задали дерзкий вопрос Блинкену из-за его заявления о конфликте
08:47
Накануне глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев заявил, что в Приднестровье зафиксировали случаи гибели людей, которые пытаются согреться дома на фоне энергетического кризиса.

"Газпром" с 08:00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.
Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. В свою очередь, врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Российский газ в Европе — все только начинается
3 января, 08:00
 
В миреУкраинаТираспольМолдавияВладимир ЗеленскийГазпромМолдовагаз
 
 
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