https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993059449.html

На Украине набросились на Зеленского из-за гибели людей в Приднестровье

На Украине набросились на Зеленского из-за гибели людей в Приднестровье - РИА Новости, 10.01.2025

На Украине набросились на Зеленского из-за гибели людей в Приднестровье

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук оскорбил в Telegram-канале Владимира Зеленского из-за гибели людей в Приднестровье на фоне энергокризиса."Зеленский —... РИА Новости, 10.01.2025

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2025-01-10T10:02:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук оскорбил в Telegram-канале Владимира Зеленского из-за гибели людей в Приднестровье на фоне энергокризиса."Зеленский — международный террорист!" — написал он. Накануне глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев заявил, что в Приднестровье зафиксировали случаи гибели людей, которые пытаются согреться дома на фоне энергетического кризиса. "Газпром" с 08:00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. В свою очередь, врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".

https://ria.ru/20250110/ukraina-1993047387.html

https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html

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в мире, украина, тирасполь, молдавия, владимир зеленский, газпром, молдовагаз