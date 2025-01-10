https://ria.ru/20250110/zelenskij-1993069418.html

Зеленский пытается превратить мировую политику в балаган, заявил Медведчук

Зеленский пытается превратить мировую политику в балаган, заявил Медведчук - РИА Новости, 10.01.2025

Зеленский пытается превратить мировую политику в балаган, заявил Медведчук

Владимир Зеленский пытается превратить мировую политику в дешевый балаган и заставить работать по своему сценарию, а ограниченный ум не позволяет ему увидеть... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T10:44:00+03:00

2025-01-10T10:44:00+03:00

2025-01-10T10:44:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается превратить мировую политику в дешевый балаган и заставить работать по своему сценарию, а ограниченный ум не позволяет ему увидеть возможность окончания войны, пишет в статье председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Зеленский пытается превратить мировую политику в дешевый балаган и заставить его работать по своему сценарию. Начиналось с того, что он демонстративно плевал на международный дресс-код и правила дипломатического поведения, а сейчас агонизирующий нелегитимный президент позволяет себе публичные матерные выражения как обычную манеру вести разговор", - написал Медведчук. По его словам, когда Зеленский был комиком и шутил над украинскими политиками, то казался умнее их, сейчас же делает столько глупостей в управлении страной, что "перещеголял всех, кого сменил во власти". По его мнению, нецензурная лексика, которую Зеленский активно использовал в интервью американскому журналисту Лексу Фридману, демонстрирует окончательную стадию его морального разложения. "Он на полном серьезе пытается перехитрить президента США по такой схеме: "Дайте мне замороженные российские активы, и я вам, возможно, их потом когда-то отдам"… Ему и в голову не приходит, что если бы коллективный Запад захотел эти активы изъять, то обошелся бы без его услуг, игра намного сложнее. Зеленский видит деньги и теряет самообладание над собой, демонстрируя патологическую жадность, примитивную хитрость и ограниченный ум. И этот ограниченный ум не дает Зеленскому увидеть возможность окончания войны", - добавил Медведчук. Ранее Зеленский в трехчасовом интервью Фридману несколько раз выругался матом. Так, нецензурную лексику он применил в отношении отказа западных стран ввести санкции против России перед началом спецоперации. Кроме того, Зеленский использовал мат и в темах, касающихся президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20250104/plan-1992428596.html

https://ria.ru/20250106/ukraina-1992596759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, владимир зеленский, виктор медведчук, владимир путин