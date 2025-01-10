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Зеленский пытается превратить мировую политику в балаган, заявил Медведчук - РИА Новости, 10.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:44 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/zelenskij-1993069418.html
Зеленский пытается превратить мировую политику в балаган, заявил Медведчук
Зеленский пытается превратить мировую политику в балаган, заявил Медведчук - РИА Новости, 10.01.2025
Зеленский пытается превратить мировую политику в балаган, заявил Медведчук
Владимир Зеленский пытается превратить мировую политику в дешевый балаган и заставить работать по своему сценарию, а ограниченный ум не позволяет ему увидеть... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T10:44:00+03:00
2025-01-10T10:44:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается превратить мировую политику в дешевый балаган и заставить работать по своему сценарию, а ограниченный ум не позволяет ему увидеть возможность окончания войны, пишет в статье председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Зеленский пытается превратить мировую политику в дешевый балаган и заставить его работать по своему сценарию. Начиналось с того, что он демонстративно плевал на международный дресс-код и правила дипломатического поведения, а сейчас агонизирующий нелегитимный президент позволяет себе публичные матерные выражения как обычную манеру вести разговор", - написал Медведчук. По его словам, когда Зеленский был комиком и шутил над украинскими политиками, то казался умнее их, сейчас же делает столько глупостей в управлении страной, что "перещеголял всех, кого сменил во власти". По его мнению, нецензурная лексика, которую Зеленский активно использовал в интервью американскому журналисту Лексу Фридману, демонстрирует окончательную стадию его морального разложения. "Он на полном серьезе пытается перехитрить президента США по такой схеме: "Дайте мне замороженные российские активы, и я вам, возможно, их потом когда-то отдам"… Ему и в голову не приходит, что если бы коллективный Запад захотел эти активы изъять, то обошелся бы без его услуг, игра намного сложнее. Зеленский видит деньги и теряет самообладание над собой, демонстрируя патологическую жадность, примитивную хитрость и ограниченный ум. И этот ограниченный ум не дает Зеленскому увидеть возможность окончания войны", - добавил Медведчук. Ранее Зеленский в трехчасовом интервью Фридману несколько раз выругался матом. Так, нецензурную лексику он применил в отношении отказа западных стран ввести санкции против России перед началом спецоперации. Кроме того, Зеленский использовал мат и в темах, касающихся президента России Владимира Путина.
https://ria.ru/20250104/plan-1992428596.html
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в мире, россия, сша, владимир зеленский, виктор медведчук, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Владимир Путин
Зеленский пытается превратить мировую политику в балаган, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский хочет заставить мировую политику работать по его сценарию

© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается превратить мировую политику в дешевый балаган и заставить работать по своему сценарию, а ограниченный ум не позволяет ему увидеть возможность окончания войны, пишет в статье председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Зеленский пытается превратить мировую политику в дешевый балаган и заставить его работать по своему сценарию. Начиналось с того, что он демонстративно плевал на международный дресс-код и правила дипломатического поведения, а сейчас агонизирующий нелегитимный президент позволяет себе публичные матерные выражения как обычную манеру вести разговор", - написал Медведчук.
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По его словам, когда Зеленский был комиком и шутил над украинскими политиками, то казался умнее их, сейчас же делает столько глупостей в управлении страной, что "перещеголял всех, кого сменил во власти". По его мнению, нецензурная лексика, которую Зеленский активно использовал в интервью американскому журналисту Лексу Фридману, демонстрирует окончательную стадию его морального разложения.
"Он на полном серьезе пытается перехитрить президента США по такой схеме: "Дайте мне замороженные российские активы, и я вам, возможно, их потом когда-то отдам"… Ему и в голову не приходит, что если бы коллективный Запад захотел эти активы изъять, то обошелся бы без его услуг, игра намного сложнее. Зеленский видит деньги и теряет самообладание над собой, демонстрируя патологическую жадность, примитивную хитрость и ограниченный ум. И этот ограниченный ум не дает Зеленскому увидеть возможность окончания войны", - добавил Медведчук.
Ранее Зеленский в трехчасовом интервью Фридману несколько раз выругался матом. Так, нецензурную лексику он применил в отношении отказа западных стран ввести санкции против России перед началом спецоперации. Кроме того, Зеленский использовал мат и в темах, касающихся президента России Владимира Путина.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукВладимир Путин
 
 
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