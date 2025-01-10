https://ria.ru/20250110/zayavlenie-1993032635.html

Президент Литвы сделал скандальное заявление о Калининградской области

Президент Литвы сделал скандальное заявление о Калининградской области - РИА Новости, 10.01.2025

Президент Литвы сделал скандальное заявление о Калининградской области

Президент Литвы Гитанас Науседа высказал притязания на Калининградскую область. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, комментируя переименование... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T01:37:00+03:00

2025-01-10T01:37:00+03:00

2025-01-10T04:15:00+03:00

калининградская область

литва

калининград

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа высказал притязания на Калининградскую область. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды.Литовский лидер высказался против решения переименовать музей."Исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли, последние следы литовской культуры там необходимо сохранить", — заявил он.Науседа также назвал Калининград якобы исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название."Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом", — заявил политик.Красная армия освободила Кенигсберг 9 апреля 1945 года. После войны, 17 октября 1945 года, в соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций город и прилегающие земли Восточной Пруссии включили в состав СССР. В апреле 1946-го была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР, а 4 июля ее административный центр переименовали в Калининград.

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https://ria.ru/20240506/bundesver-1944176290.html

калининградская область

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калининградская область, литва, калининград