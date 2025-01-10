Рейтинг@Mail.ru
Президент Литвы сделал скандальное заявление о Калининградской области - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:37 10.01.2025 (обновлено: 04:15 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/zayavlenie-1993032635.html
Президент Литвы сделал скандальное заявление о Калининградской области
Президент Литвы сделал скандальное заявление о Калининградской области - РИА Новости, 10.01.2025
Президент Литвы сделал скандальное заявление о Калининградской области
Президент Литвы Гитанас Науседа высказал притязания на Калининградскую область. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, комментируя переименование... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T01:37:00+03:00
2025-01-10T04:15:00+03:00
калининградская область
литва
калининград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343929_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f28b13031da1a73752ce8d9de9fbacc5.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа высказал притязания на Калининградскую область. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды.Литовский лидер высказался против решения переименовать музей."Исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли, последние следы литовской культуры там необходимо сохранить", — заявил он.Науседа также назвал Калининград якобы исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название."Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом", — заявил политик.Красная армия освободила Кенигсберг 9 апреля 1945 года. После войны, 17 октября 1945 года, в соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций город и прилегающие земли Восточной Пруссии включили в состав СССР. В апреле 1946-го была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР, а 4 июля ее административный центр переименовали в Калининград.
https://ria.ru/20230601/polsha-1875575958.html
https://ria.ru/20230914/pistorius-1896300747.html
https://ria.ru/20240506/bundesver-1944176290.html
калининградская область
литва
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343929_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_361d91e0f64d1dd0378438f56760da74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининградская область, литва, калининград
Калининградская область, Литва, Калининград
Президент Литвы сделал скандальное заявление о Калининградской области

Президент Литвы Науседа назвал Калининград литовским городом Караляучюс

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем
Президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа высказал притязания на Калининградскую область. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды.
Литовский лидер высказался против решения переименовать музей.
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
В Калининграде дали совет Польше, переименовавшей город в Крулевец
1 июня 2023, 15:45
«
"Исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли, последние следы литовской культуры там необходимо сохранить", — заявил он.
Науседа также назвал Калининград якобы исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Немецкому министру предложили изучить карту из-за оговорки о Кенигсберге
14 сентября 2023, 13:07
"Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом", — заявил политик.
Красная армия освободила Кенигсберг 9 апреля 1945 года. После войны, 17 октября 1945 года, в соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций город и прилегающие земли Восточной Пруссии включили в состав СССР. В апреле 1946-го была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР, а 4 июля ее административный центр переименовали в Калининград.
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Науседа призвал ускорить размещение в Литве бригады бундесвера
6 мая 2024, 15:46
 
Калининградская областьЛитваКалининград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала