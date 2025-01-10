Президент Литвы сделал скандальное заявление о Калининградской области
Президент Литвы Науседа назвал Калининград литовским городом Караляучюс
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа высказал притязания на Калининградскую область. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды.
Литовский лидер высказался против решения переименовать музей.
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"Исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли, последние следы литовской культуры там необходимо сохранить", — заявил он.
Науседа также назвал Калининград якобы исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название.
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"Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом", — заявил политик.
Красная армия освободила Кенигсберг 9 апреля 1945 года. После войны, 17 октября 1945 года, в соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций город и прилегающие земли Восточной Пруссии включили в состав СССР. В апреле 1946-го была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР, а 4 июля ее административный центр переименовали в Калининград.
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