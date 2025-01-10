"Они в ужасе": на Западе возмутились из-за фото Путина на обложке журнала
Журналист Боуз заявил о манипуляции из-за фото Путина и Маска на обложке журнала
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Немецкие СМИ бездоказательно обвиняют президента России Владимира Путина и американского предпринимателя Илона Маска во вмешательстве в выборы в Германии, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Так он прокомментировал обложку свежего номера журнала Stern, на котором Путин и Маск изображены на фоне Бранденбургских ворот. Надпись под ними гласит: "Атака на наши выборы".
© Фото : Чей Боуз/XОбложка немецкого журнала Stern
© Фото : Чей Боуз/X
Обложка немецкого журнала Stern
"Никаких доказательств не требуется. Никаких доказательств не существует", — высказался Боуз о немецких СМИ.
По словам журналиста, клиентские медиа Германии полностью разваливаются.
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"Они в ужасе", — подчеркнул он.
В пятницу Маск отреагировал на публикацию, заявив что атаки немецких СМИ на него помогут правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) победить на выборах.
Двадцатого декабря Маск заявил, что только партия АдГ может спасти ФРГ. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что слова Маска неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом солидарны.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля.
Предложение о роспуске парламента было направлено Штайнмайеру Шольцем после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовали 394 из 717 депутатов, принявших участие в голосовании, 207 проголосовали за, 116 воздержались.