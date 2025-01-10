https://ria.ru/20250110/zapad-1993101587.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Запад"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 10.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Запад"

Российская группировка "Запад" за минувшую неделю освободила Надию в ЛНР, нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад и пресекла 19 попыток... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:16:00+03:00

2025-01-10T13:16:00+03:00

2025-01-10T13:25:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за минувшую неделю освободила Надию в ЛНР, нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад и пресекла 19 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции, сообщили в Минобороны РФ."Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Надия. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Пресечено 19 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 4 по 10 января."Противник потерял до 3530 военнослужащих, танк, 28 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Rosomak польского производства, а также произведенные в США: боевую бронированную машину Bradley, семь бронетранспортеров М113 и пять бронеавтомобилей HMMWV", - добавили в МО РФ.Кроме того, ВС РФ уничтожили 52 автомобиля, 46 орудий полевой артиллерии, из них 11 производства стран НАТО, десять станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.

https://ria.ru/20250109/vsu-1992925400.html

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россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, нато, сша