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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 10.01.2025
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13:16 10.01.2025 (обновлено: 13:25 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/zapad-1993101587.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 10.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Запад"
Российская группировка "Запад" за минувшую неделю освободила Надию в ЛНР, нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад и пресекла 19 попыток... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:16:00+03:00
2025-01-10T13:25:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
нато
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за минувшую неделю освободила Надию в ЛНР, нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад и пресекла 19 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции, сообщили в Минобороны РФ."Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Надия. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Пресечено 19 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 4 по 10 января."Противник потерял до 3530 военнослужащих, танк, 28 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Rosomak польского производства, а также произведенные в США: боевую бронированную машину Bradley, семь бронетранспортеров М113 и пять бронеавтомобилей HMMWV", - добавили в МО РФ.Кроме того, ВС РФ уничтожили 52 автомобиля, 46 орудий полевой артиллерии, из них 11 производства стран НАТО, десять станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.
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россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, нато, сша
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, НАТО, США
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Запад"

ВСУ потеряли до 3530 военных в зоне действий группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за минувшую неделю освободила Надию в ЛНР, нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад и пресекла 19 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции, сообщили в Минобороны РФ.
"Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Надия. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Пресечено 19 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 4 по 10 января.
"Противник потерял до 3530 военнослужащих, танк, 28 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Rosomak польского производства, а также произведенные в США: боевую бронированную машину Bradley, семь бронетранспортеров М113 и пять бронеавтомобилей HMMWV", - добавили в МО РФ.
Кроме того, ВС РФ уничтожили 52 автомобиля, 46 орудий полевой артиллерии, из них 11 производства стран НАТО, десять станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.
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