https://ria.ru/20250110/zapad-1993101587.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 10.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Запад"
Российская группировка "Запад" за минувшую неделю освободила Надию в ЛНР, нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад и пресекла 19 попыток... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:16:00+03:00
2025-01-10T13:16:00+03:00
2025-01-10T13:25:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
нато
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647762_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_e3eff216db544e1035a8a3dadf7c9081.jpg
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за минувшую неделю освободила Надию в ЛНР, нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад и пресекла 19 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции, сообщили в Минобороны РФ."Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Надия. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Пресечено 19 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 4 по 10 января."Противник потерял до 3530 военнослужащих, танк, 28 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Rosomak польского производства, а также произведенные в США: боевую бронированную машину Bradley, семь бронетранспортеров М113 и пять бронеавтомобилей HMMWV", - добавили в МО РФ.Кроме того, ВС РФ уничтожили 52 автомобиля, 46 орудий полевой артиллерии, из них 11 производства стран НАТО, десять станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.
https://ria.ru/20250109/vsu-1992925400.html
россия
луганская народная республика
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647762_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_4515041885e3133343f3c71d18f2dbb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, нато, сша
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, НАТО, США
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 3530 военных в зоне действий группировки "Запад"