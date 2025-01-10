https://ria.ru/20250110/zaharova-1993108078.html

Захарова назвала Зеленского кровожадным чудовищем

Захарова назвала Зеленского кровожадным чудовищем - РИА Новости, 10.01.2025

Захарова назвала Зеленского кровожадным чудовищем

Владимир Зеленский, заявивший о желании отправить иностранных военных на Украину, показал себя кровожадным чудищем, поскольку он уже уничтожил своих граждан и... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:49:00+03:00

2025-01-10T13:49:00+03:00

2025-01-10T13:49:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский, заявивший о желании отправить иностранных военных на Украину, показал себя кровожадным чудищем, поскольку он уже уничтожил своих граждан и планирует уничтожить чужих, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Зеленский на заседании группы "Рамштайн" высказался за отправку на Украину иностранных военных еще до завершения конфликта. "Он просто уничтожил своих граждан. Видимо, теперь настал черед уничтожать тех, кого они считают своими союзниками. Ну, кровожадное чудище, это же понятно… Видимо, посчитал себя каким-то там, я не знаю, мессией, а оказался кровожадным чудищем", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20250110/moshennichestvo-1993041470.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, мария захарова