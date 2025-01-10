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Захарова назвала Зеленского кровожадным чудовищем - РИА Новости, 10.01.2025
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13:49 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/zaharova-1993108078.html
Захарова назвала Зеленского кровожадным чудовищем
Захарова назвала Зеленского кровожадным чудовищем - РИА Новости, 10.01.2025
Захарова назвала Зеленского кровожадным чудовищем
Владимир Зеленский, заявивший о желании отправить иностранных военных на Украину, показал себя кровожадным чудищем, поскольку он уже уничтожил своих граждан и... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:49:00+03:00
2025-01-10T13:49:00+03:00
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россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский, заявивший о желании отправить иностранных военных на Украину, показал себя кровожадным чудищем, поскольку он уже уничтожил своих граждан и планирует уничтожить чужих, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Зеленский на заседании группы "Рамштайн" высказался за отправку на Украину иностранных военных еще до завершения конфликта. "Он просто уничтожил своих граждан. Видимо, теперь настал черед уничтожать тех, кого они считают своими союзниками. Ну, кровожадное чудище, это же понятно… Видимо, посчитал себя каким-то там, я не знаю, мессией, а оказался кровожадным чудищем", - сказала Захарова.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, мария захарова
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова
Захарова назвала Зеленского кровожадным чудовищем

Захарова раскритиковала идею Зеленского отправить на Украину иностранных военных

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский, заявивший о желании отправить иностранных военных на Украину, показал себя кровожадным чудищем, поскольку он уже уничтожил своих граждан и планирует уничтожить чужих, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Зеленский на заседании группы "Рамштайн" высказался за отправку на Украину иностранных военных еще до завершения конфликта.
"Он просто уничтожил своих граждан. Видимо, теперь настал черед уничтожать тех, кого они считают своими союзниками. Ну, кровожадное чудище, это же понятно… Видимо, посчитал себя каким-то там, я не знаю, мессией, а оказался кровожадным чудищем", - сказала Захарова.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
 
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