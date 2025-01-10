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Захарова посоветовала литовским политикам учить историю - РИА Новости, 10.01.2025
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11:45 10.01.2025 (обновлено: 12:24 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/zaharova-1993086165.html
Захарова посоветовала литовским политикам учить историю
Захарова посоветовала литовским политикам учить историю - РИА Новости, 10.01.2025
Захарова посоветовала литовским политикам учить историю
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале притязания литовского президента Гитанаса Науседы на Калининградскую область. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:45:00+03:00
2025-01-10T12:24:00+03:00
в мире
литва
калининградская область
вильнюс
мария захарова
гитанас науседа
иосиф сталин (джугашвили)
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале притязания литовского президента Гитанаса Науседы на Калининградскую область. "Современным литовским политикам рекомендую учить историю и озаботиться соблюдением прав человека в своей стране, а также навалиться на загибающееся "народное" хозяйство. Есть чем заняться, если так пекутся о своей идентичности, от которой за пару десятилетий "независимости" уже почти ничего не осталось", — написала она.Дипломат напомнила, что столица Литвы называется Вильнюс, а не Вильно или Каунас благодаря советскому лидеру. "Это было решение Иосифа Сталина, который в 1939 году заключил с литовской стороной договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой. Напомню я и то, что крупнейший литовский порт на Балтике окончательно был переименован из Мемеля в Клайпеду и окончательно стал литовским в 1945 году благодаря самоотверженному подвигу Красной армии, бойцам которой эти переписывалки истории сносят памятники", — подчеркнула Захарова. По ее словам, все эти "подарки" Советского Союза Литве, которые местные потомки недобитых "лесных братьев" до сих пор не могут простить Москве, Вильнюс может и вернуть, "если история так жмет литовскому президенту". Красная армия освободила Кенигсберг 9 апреля 1945 года. После войны, 17 октября 1945 года, в соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций город и прилегающие земли Восточной Пруссии включили в состав СССР. В апреле 1946-го в составе РСФСР появилась Кенигсбергская область, а 4 июля ее административный центр переименовали в Калининград.
https://ria.ru/20250110/nausede-1993078680.html
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литва
калининградская область
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в мире, литва, калининградская область, вильнюс, мария захарова, гитанас науседа, иосиф сталин (джугашвили)
В мире, Литва, Калининградская область, Вильнюс, Мария Захарова, Гитанас Науседа, Иосиф Сталин (Джугашвили)
Захарова посоветовала литовским политикам учить историю

Захарова призвала политиков Литвы учить историю и озаботиться правами человека

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале притязания литовского президента Гитанаса Науседы на Калининградскую область.
"Современным литовским политикам рекомендую учить историю и озаботиться соблюдением прав человека в своей стране, а также навалиться на загибающееся "народное" хозяйство. Есть чем заняться, если так пекутся о своей идентичности, от которой за пару десятилетий "независимости" уже почти ничего не осталось", — написала она.
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На днях Науседа раскритиковал в соцсети X переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды в Литературный музей и высказал притязания на Калининградскую область. По его словам, Калининград — исторически литовский город, который, по его мнению, должен носить соответствующее название.

Дипломат напомнила, что столица Литвы называется Вильнюс, а не Вильно или Каунас благодаря советскому лидеру.
"Это было решение Иосифа Сталина, который в 1939 году заключил с литовской стороной договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой. Напомню я и то, что крупнейший литовский порт на Балтике окончательно был переименован из Мемеля в Клайпеду и окончательно стал литовским в 1945 году благодаря самоотверженному подвигу Красной армии, бойцам которой эти переписывалки истории сносят памятники", — подчеркнула Захарова.
По ее словам, все эти "подарки" Советского Союза Литве, которые местные потомки недобитых "лесных братьев" до сих пор не могут простить Москве, Вильнюс может и вернуть, "если история так жмет литовскому президенту".
Красная армия освободила Кенигсберг 9 апреля 1945 года. После войны, 17 октября 1945 года, в соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций город и прилегающие земли Восточной Пруссии включили в состав СССР. В апреле 1946-го в составе РСФСР появилась Кенигсбергская область, а 4 июля ее административный центр переименовали в Калининград.
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В миреЛитваКалининградская областьВильнюсМария ЗахароваГитанас НауседаИосиф Сталин (Джугашвили)
 
 
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