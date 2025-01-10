Захарова посоветовала литовским политикам учить историю
Захарова призвала политиков Литвы учить историю и озаботиться правами человека
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале притязания литовского президента Гитанаса Науседы на Калининградскую область.
"Современным литовским политикам рекомендую учить историю и озаботиться соблюдением прав человека в своей стране, а также навалиться на загибающееся "народное" хозяйство. Есть чем заняться, если так пекутся о своей идентичности, от которой за пару десятилетий "независимости" уже почти ничего не осталось", — написала она.
На днях Науседа раскритиковал в соцсети X переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды в Литературный музей и высказал притязания на Калининградскую область. По его словам, Калининград — исторически литовский город, который, по его мнению, должен носить соответствующее название.
"Это было решение Иосифа Сталина, который в 1939 году заключил с литовской стороной договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой. Напомню я и то, что крупнейший литовский порт на Балтике окончательно был переименован из Мемеля в Клайпеду и окончательно стал литовским в 1945 году благодаря самоотверженному подвигу Красной армии, бойцам которой эти переписывалки истории сносят памятники", — подчеркнула Захарова.
По ее словам, все эти "подарки" Советского Союза Литве, которые местные потомки недобитых "лесных братьев" до сих пор не могут простить Москве, Вильнюс может и вернуть, "если история так жмет литовскому президенту".
Красная армия освободила Кенигсберг 9 апреля 1945 года. После войны, 17 октября 1945 года, в соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций город и прилегающие земли Восточной Пруссии включили в состав СССР. В апреле 1946-го в составе РСФСР появилась Кенигсбергская область, а 4 июля ее административный центр переименовали в Калининград.