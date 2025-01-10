https://ria.ru/20250110/zaharova-1993086165.html

Захарова посоветовала литовским политикам учить историю

Захарова посоветовала литовским политикам учить историю - РИА Новости, 10.01.2025

Захарова посоветовала литовским политикам учить историю

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале притязания литовского президента Гитанаса Науседы на Калининградскую область. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T11:45:00+03:00

2025-01-10T11:45:00+03:00

2025-01-10T12:24:00+03:00

в мире

литва

калининградская область

вильнюс

мария захарова

гитанас науседа

иосиф сталин (джугашвили)

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале притязания литовского президента Гитанаса Науседы на Калининградскую область. "Современным литовским политикам рекомендую учить историю и озаботиться соблюдением прав человека в своей стране, а также навалиться на загибающееся "народное" хозяйство. Есть чем заняться, если так пекутся о своей идентичности, от которой за пару десятилетий "независимости" уже почти ничего не осталось", — написала она.Дипломат напомнила, что столица Литвы называется Вильнюс, а не Вильно или Каунас благодаря советскому лидеру. "Это было решение Иосифа Сталина, который в 1939 году заключил с литовской стороной договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой. Напомню я и то, что крупнейший литовский порт на Балтике окончательно был переименован из Мемеля в Клайпеду и окончательно стал литовским в 1945 году благодаря самоотверженному подвигу Красной армии, бойцам которой эти переписывалки истории сносят памятники", — подчеркнула Захарова. По ее словам, все эти "подарки" Советского Союза Литве, которые местные потомки недобитых "лесных братьев" до сих пор не могут простить Москве, Вильнюс может и вернуть, "если история так жмет литовскому президенту". Красная армия освободила Кенигсберг 9 апреля 1945 года. После войны, 17 октября 1945 года, в соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций город и прилегающие земли Восточной Пруссии включили в состав СССР. В апреле 1946-го в составе РСФСР появилась Кенигсбергская область, а 4 июля ее административный центр переименовали в Калининград.

https://ria.ru/20250110/nausede-1993078680.html

https://ria.ru/20250110/kaliningrad-1993062448.html

литва

калининградская область

вильнюс

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в мире, литва, калининградская область, вильнюс, мария захарова, гитанас науседа, иосиф сталин (джугашвили)