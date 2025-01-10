https://ria.ru/20250110/zagryaznenie-1993096032.html

Аксенов рассказал о мониторинге загрязнения прибрежной зоны Крыма

Аксенов рассказал о мониторинге загрязнения прибрежной зоны Крыма - РИА Новости, 10.01.2025

Аксенов рассказал о мониторинге загрязнения прибрежной зоны Крыма

Ежедневный мониторинг прибрежной зоны в целях поиска загрязнений нефтепродуктами проводится в Крыму, в том числе с воздуха, стоит задача устранять загрязнения... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T12:46:00+03:00

2025-01-10T12:46:00+03:00

2025-01-10T12:46:00+03:00

происшествия

керченский пролив

республика крым

севастополь

сергей аксенов (политик)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992488141_5:0:1262:707_1920x0_80_0_0_76a38a57f8471954cedf5b649c8f027a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Ежедневный мониторинг прибрежной зоны в целях поиска загрязнений нефтепродуктами проводится в Крыму, в том числе с воздуха, стоит задача устранять загрязнения до их выброса на берег, заявил в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов в сообщении в Telegram-канале."Продолжается ежедневный мониторинг ситуации в прибрежной зоне Республики Крым, связанной с разливом нефтепродуктов вследствие ЧП в Керченском проливе. Состояние акватории и берега контролируют с воздуха вертолеты МЧС и Росгвардии, дополнительно будут подключены дроны, а также маломерные суда. Главная задача – использовать все способы для устранения загрязнения в морской акватории, не допуская выброса нефтепродуктов на берег" , - сообщил Аксенов.Все силы и средства в прибрежных муниципалитетах должны быть максимально мобилизованы. Он поблагодарил за работу задействованные в ликвидации ЧС службы и ведомства, а также волонтеров. Все обращения граждан, касающиеся последствий разлива нефтепродуктов, передаются главам администраций городов и районов, доклады о результатах их отработки поступают ежедневно в ходе заседания оперативного штаба, написал Аксенов. Ранее стало известно об обнаружении нефтепродуктов на побережье в районе Каламитского залива на западе Крыма – от Севастополя до Евпатории. Ранее об обнаружении нефтепродуктов на побережье в Черноморском районе Крыма не сообщалось. Ученые отмечали, что нефтяные пятна дрейфуют вдоль побережья полуострова вместе с черноморским течением с востока на запад. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.

https://ria.ru/20250108/mazut-1992861387.html

https://ria.ru/20250109/mazut-1992908680.html

https://ria.ru/20250108/krym-1992817338.html

керченский пролив

республика крым

севастополь

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происшествия, керченский пролив, республика крым, севастополь, сергей аксенов (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), крушение двух танкеров в керченском проливе