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Япония исключила из санкционных списков восемь человек - РИА Новости, 10.01.2025
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05:56 10.01.2025 (обновлено: 06:50 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/yaponiya-1993039889.html
Япония исключила из санкционных списков восемь человек
Япония исключила из санкционных списков восемь человек - РИА Новости, 10.01.2025
Япония исключила из санкционных списков восемь человек
Власти Японии исключили из санкционных списков восемь человек, включая мать Евгения Пригожина Виолетту, говорится в пресс-релизе японского МИД. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T05:56:00+03:00
2025-01-10T06:50:00+03:00
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
япония
евгений пригожин
геннадий цыпкалов
олег попов
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ТОКИО, 10 янв - РИА Новости. Власти Японии исключили из санкционных списков восемь человек, включая мать Евгения Пригожина Виолетту, говорится в пресс-релизе японского МИД. В частности, из санкционных списков решением кабинета министров также были исключены посмертно российские военнослужащие Олег Цоков и Георгий Шуваев. Кроме этого, также посмертно были исключены экс-премьер ЛНР Геннадий Цыпкалов, бывший депутат Народного совета ДНР Михаил Жуков, бывший депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова, народный артист ЛНР Михаил Голубович и бывший депутат Народного совета ЛНР Олег Попов.
https://ria.ru/20250110/yaponiya-1993037968.html
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, япония, евгений пригожин, геннадий цыпкалов, олег попов
В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Япония, Евгений Пригожин, Геннадий Цыпкалов, Олег Попов
Япония исключила из санкционных списков восемь человек

Япония исключила из санкционных списков восемь человек, включая мать Пригожина

© Fotolia / nmann77Флаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Fotolia / nmann77
Флаг Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 10 янв - РИА Новости. Власти Японии исключили из санкционных списков восемь человек, включая мать Евгения Пригожина Виолетту, говорится в пресс-релизе японского МИД.
В частности, из санкционных списков решением кабинета министров также были исключены посмертно российские военнослужащие Олег Цоков и Георгий Шуваев.
Кроме этого, также посмертно были исключены экс-премьер ЛНР Геннадий Цыпкалов, бывший депутат Народного совета ДНР Михаил Жуков, бывший депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова, народный артист ЛНР Михаил Голубович и бывший депутат Народного совета ЛНР Олег Попов.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Япония ввела новые санкции против России
04:42
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЯпонияЕвгений ПригожинГеннадий ЦыпкаловОлег Попов
 
 
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