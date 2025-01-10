https://ria.ru/20250110/yaponiya-1993039889.html
Япония исключила из санкционных списков восемь человек
Япония исключила из санкционных списков восемь человек - РИА Новости, 10.01.2025
Япония исключила из санкционных списков восемь человек
Власти Японии исключили из санкционных списков восемь человек, включая мать Евгения Пригожина Виолетту, говорится в пресс-релизе японского МИД. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T05:56:00+03:00
2025-01-10T05:56:00+03:00
2025-01-10T06:50:00+03:00
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ТОКИО, 10 янв - РИА Новости. Власти Японии исключили из санкционных списков восемь человек, включая мать Евгения Пригожина Виолетту, говорится в пресс-релизе японского МИД. В частности, из санкционных списков решением кабинета министров также были исключены посмертно российские военнослужащие Олег Цоков и Георгий Шуваев. Кроме этого, также посмертно были исключены экс-премьер ЛНР Геннадий Цыпкалов, бывший депутат Народного совета ДНР Михаил Жуков, бывший депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова, народный артист ЛНР Михаил Голубович и бывший депутат Народного совета ЛНР Олег Попов.
https://ria.ru/20250110/yaponiya-1993037968.html
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, япония, евгений пригожин, геннадий цыпкалов, олег попов
В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Япония, Евгений Пригожин, Геннадий Цыпкалов, Олег Попов
Япония исключила из санкционных списков восемь человек
Япония исключила из санкционных списков восемь человек, включая мать Пригожина