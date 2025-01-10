https://ria.ru/20250110/yaponiya-1993039406.html

Япония расширила экспортные ограничения для 53 организаций

Япония расширила экспортные ограничения для 53 организаций - РИА Новости, 10.01.2025

Япония расширила экспортные ограничения для 53 организаций

Япония включила в список экспортных ограничений 22 организации из РФ, а также 31 организацию из третьих стран, которые подозреваются якобы в обходе... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T05:45:00+03:00

2025-01-10T05:45:00+03:00

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ТОКИО, 10 янв - РИА Новости. Япония включила в список экспортных ограничений 22 организации из РФ, а также 31 организацию из третьих стран, которые подозреваются якобы в обходе антироссийских санкций, меры начнут действовать с 17 января, говорится в пресс-релизе минторговли страны. В частности, в список внесены ООО "Новелко", ООО "Резонит". АО "Протон", ОАО Концерн "Созвездие", Ленинградские лазерные системы, ФГУП "НПП Гамма", "НВС Технологии", ФГУП 27 ЦНИИ, "Институт химической защиты", ООО "ЦИТИ" и другие. Список экспортных ограничений был также расширен на 335 наименований товаров. В частности, в него были включены, двигатели и запчасти для специальных транспортных средств, малые мотоциклы, звуковая аппаратура, программы CAD. Экспортные ограничения на товары начнут действовать с 23 января. Среди организаций из третьих стран, в отношении которых Япония также вводит экспортные ограничения, 1 организация из ОАЭ, 18 - из Китая, 1 - из Казахстана, 2 - из Киргизии, 1 - из Таиланда и 8 организаций из Турции.

https://ria.ru/20250110/yaponiya-1993037968.html

https://ria.ru/20250109/bayden-1992921883.html

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экономика, япония, россия, оаэ