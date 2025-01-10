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Суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries - РИА Новости, 10.01.2025
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09:01 10.01.2025 (обновлено: 09:59 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/wildberries-1993048166.html
Суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries
Суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries - РИА Новости, 10.01.2025
Суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries
Арбитражный суд Московской области суд не нашел подтверждений исковых требований супруга основательницы Wildberries Владислава Бакальчука, следует из решения... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T09:01:00+03:00
2025-01-10T09:59:00+03:00
происшествия
владислав бакальчук
wildberries
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области суд не нашел подтверждений исковых требований супруга основательницы Wildberries Владислава Бакальчука, следует из решения суда, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Бакальчук требовал признать недействительной сделку о передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ, так как она, по его мнению, направлена на причинение вреда ООО "Вайлдберриз" и самому Бакальчуку. При этом он был обязан доказать эти факты. "Доказательств того, что эти сделки причинили вред или были направлены на причинение вреда ООО "Вайлдберриз" и истцу, представлены не были", — говорится в документе. Суд установил, что Татьяне Ким принадлежат 99 процентов в уставном капитале ООО "Вайлдберриз", а Бакальчуку — один процент, и не нашел оснований для признания сделки недействительной.В июне Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, уставный капитал ООО "РВБ" составляет 20 миллионов рублей, 65 процентов принадлежит Wildberries, 35 — компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор". Генеральным директором стал Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ.
https://realty.ria.ru/20241225/wildberries-1991135806.html
https://ria.ru/20240923/bakalchuk-1961937220.html
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происшествия, владислав бакальчук, wildberries
Происшествия, Владислав Бакальчук, Wildberries
Суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries

Суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries, не найдя доказательств

© Kadyrov_95/TelegramВладислав Бакальчук
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Kadyrov_95/Telegram
Владислав Бакальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области суд не нашел подтверждений исковых требований супруга основательницы Wildberries Владислава Бакальчука, следует из решения суда, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Бакальчук требовал признать недействительной сделку о передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ, так как она, по его мнению, направлена на причинение вреда ООО "Вайлдберриз" и самому Бакальчуку. При этом он был обязан доказать эти факты.
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"Доказательств того, что эти сделки причинили вред или были направлены на причинение вреда ООО "Вайлдберриз" и истцу, представлены не были", — говорится в документе.
Суд установил, что Татьяне Ким принадлежат 99 процентов в уставном капитале ООО "Вайлдберриз", а Бакальчуку — один процент, и не нашел оснований для признания сделки недействительной.
В июне Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, уставный капитал ООО "РВБ" составляет 20 миллионов рублей, 65 процентов принадлежит Wildberries, 35 — компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор". Генеральным директором стал Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ.
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