https://ria.ru/20250110/wildberries-1993048166.html

Суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries

Суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries - РИА Новости, 10.01.2025

Суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries

Арбитражный суд Московской области суд не нашел подтверждений исковых требований супруга основательницы Wildberries Владислава Бакальчука, следует из решения... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T09:01:00+03:00

2025-01-10T09:01:00+03:00

2025-01-10T09:59:00+03:00

происшествия

владислав бакальчук

wildberries

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961525129_196:0:1500:733_1920x0_80_0_0_7f19c83c2bd557b069b291288e796e25.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области суд не нашел подтверждений исковых требований супруга основательницы Wildberries Владислава Бакальчука, следует из решения суда, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Бакальчук требовал признать недействительной сделку о передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ, так как она, по его мнению, направлена на причинение вреда ООО "Вайлдберриз" и самому Бакальчуку. При этом он был обязан доказать эти факты. "Доказательств того, что эти сделки причинили вред или были направлены на причинение вреда ООО "Вайлдберриз" и истцу, представлены не были", — говорится в документе. Суд установил, что Татьяне Ким принадлежат 99 процентов в уставном капитале ООО "Вайлдберриз", а Бакальчуку — один процент, и не нашел оснований для признания сделки недействительной.В июне Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, уставный капитал ООО "РВБ" составляет 20 миллионов рублей, 65 процентов принадлежит Wildberries, 35 — компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор". Генеральным директором стал Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ.

https://realty.ria.ru/20241225/wildberries-1991135806.html

https://ria.ru/20240923/bakalchuk-1961937220.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владислав бакальчук, wildberries