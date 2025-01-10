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В Запорожской области прогремели взрывы
В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 10.01.2025
В Запорожской области прогремели взрывы
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о серии взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T19:38:00+03:00
2025-01-10T19:38:00+03:00
2025-01-10T19:38:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о серии взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. "(Армия РФ - ред.) продолжает атаковать область. По меньшей мере четыре взрыва неподалеку (от села - ред.) Приморского", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу украинское издание "Зеркало недели" сообщило о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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В Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы