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Число погибших при обстреле ВСУ Светлодарска выросло до трех
Число погибших при обстреле ВСУ Светлодарска выросло до трех - РИА Новости, 10.01.2025
Число погибших при обстреле ВСУ Светлодарска выросло до трех
Число погибших при ракетном обстреле Светлодарска со стороны ВСУ возросло до трех, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T22:37:00+03:00
2025-01-10T22:37:00+03:00
2025-01-10T23:34:00+03:00
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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Число погибших при ракетном обстреле Светлодарска со стороны ВСУ возросло до трех, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале."По состоянию на 22:00 подтверждена информация о гибели женщины 1958 года рождения. <...> Во время документирования последствий противник повторно атаковал Светлодарск, в результате чего погибли женщины 1964 и 1948 года рождения", — говорится в публикации.Как уточнили в ведомстве, шесть человек получили ранения средней степени тяжести, серьезно пострадала девочка-подросток.По данным ведомства, в 07:20 и 14:10 украинские войска выпустили по Светлодарску в общей сложности 18 ракет из РСЗО.В пятницу утром ВСУ также атаковали город: в результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом погибла женщина, еще четверо жителей получили различные ранения.Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Российская армия освободила этот населенный пункт в мае 2022 года.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
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Специальная военная операция на Украине, Светлодарск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Россия, Происшествия
Число погибших при обстреле ВСУ Светлодарска выросло до трех
Число погибших при обстреле ВСУ Светлодарска в ДНР выросло до 3