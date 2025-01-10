Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при обстреле ВСУ Светлодарска выросло до трех - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 10.01.2025 (обновлено: 23:34 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/vsu-1993207978.html
Число погибших при обстреле ВСУ Светлодарска выросло до трех
Число погибших при обстреле ВСУ Светлодарска выросло до трех - РИА Новости, 10.01.2025
Число погибших при обстреле ВСУ Светлодарска выросло до трех
Число погибших при ракетном обстреле Светлодарска со стороны ВСУ возросло до трех, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T22:37:00+03:00
2025-01-10T23:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
светлодарск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993209228_145:0:929:441_1920x0_80_0_0_1327419770b527d693c7ca9c8d14d730.png
ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Число погибших при ракетном обстреле Светлодарска со стороны ВСУ возросло до трех, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале."По состоянию на 22:00 подтверждена информация о гибели женщины 1958 года рождения. &lt;...&gt; Во время документирования последствий противник повторно атаковал Светлодарск, в результате чего погибли женщины 1964 и 1948 года рождения", — говорится в публикации.Как уточнили в ведомстве, шесть человек получили ранения средней степени тяжести, серьезно пострадала девочка-подросток.По данным ведомства, в 07:20 и 14:10 украинские войска выпустили по Светлодарску в общей сложности 18 ракет из РСЗО.В пятницу утром ВСУ также атаковали город: в результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом погибла женщина, еще четверо жителей получили различные ранения.Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Российская армия освободила этот населенный пункт в мае 2022 года.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
светлодарск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993209228_243:0:831:441_1920x0_80_0_0_1098f98adacd20e32981e1d77b952e29.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
светлодарск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Светлодарск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Россия, Происшествия
Число погибших при обстреле ВСУ Светлодарска выросло до трех

Число погибших при обстреле ВСУ Светлодарска в ДНР выросло до 3

© Фото : Представительство ДНР в СЦККОбстрел Светлодарска со стороны ВСУ 10 января
Обстрел Светлодарска со стороны ВСУ 10 января - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : Представительство ДНР в СЦКК
Обстрел Светлодарска со стороны ВСУ 10 января
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Число погибших при ракетном обстреле Светлодарска со стороны ВСУ возросло до трех, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"По состоянию на 22:00 подтверждена информация о гибели женщины 1958 года рождения. <...> Во время документирования последствий противник повторно атаковал Светлодарск, в результате чего погибли женщины 1964 и 1948 года рождения", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Безоговорочная капитуляция, а не сделка: Россия условие уже выдвинула
5 января, 08:00
Как уточнили в ведомстве, шесть человек получили ранения средней степени тяжести, серьезно пострадала девочка-подросток.
По данным ведомства, в 07:20 и 14:10 украинские войска выпустили по Светлодарску в общей сложности 18 ракет из РСЗО.
В пятницу утром ВСУ также атаковали город: в результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом погибла женщина, еще четверо жителей получили различные ранения.
Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Российская армия освободила этот населенный пункт в мае 2022 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСветлодарскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала