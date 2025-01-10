https://ria.ru/20250110/vsu-1993207581.html

"Несколько недель": на Западе сделали неожиданное признание о ВСУ

"Несколько недель": на Западе сделали неожиданное признание о ВСУ - РИА Новости, 10.01.2025

"Несколько недель": на Западе сделали неожиданное признание о ВСУ

Украинские войска близки к катастрофе в Курской области, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T22:30:00+03:00

2025-01-10T22:30:00+03:00

2025-01-10T22:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска близки к катастрофе в Курской области, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Я думаю, справедливо будет сказать, что сейчас они определенно находятся в финальной стадии военного присутствия, украинскому присутствию в Курской области осталось всего несколько недель", — утверждает он.По словам эксперта, ВСУ находятся на пределе возможности удерживать позиции."Можно предположить, что сейчас мы очень близки к тому моменту, когда для них наступит катастрофа", — отметил Меркурис.В пятницу Минобороны России сообщило, что подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 280 боевиков ВСУ, трое украинских военных сдались в плен.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 50600 военнослужащих, 296 танков, 222 боевые машины пехоты, 161 бронетранспортер, 1520 боевых бронированных машин, 1441 автомобиль, 353 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 90 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993124550.html

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россия

курская область

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