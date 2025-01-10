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ВСУ за день более 15 раз атаковали ДНР - РИА Новости, 10.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/vsu-1993206319.html
ВСУ за день более 15 раз атаковали ДНР
ВСУ за день более 15 раз атаковали ДНР - РИА Новости, 10.01.2025
ВСУ за день более 15 раз атаковали ДНР
Украинские войска в пятницу атаковали территорию ДНР более 15 раз, применяли реактивную артиллерию и БПЛА, сообщил глава региона Денис Пушилин в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T22:11:00+03:00
2025-01-10T22:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска в пятницу атаковали территорию ДНР более 15 раз, применяли реактивную артиллерию и БПЛА, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 15 вооруженных атак. Применялись реактивная артиллерия калибром 122 и 227 миллиметров, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - написал Пушилин. Он уточнил, что вследствие вооруженной агрессии ВСУ по ДНР повреждения получили девять жилых домов, супермаркет, торговые центры, центр занятости, производственное предприятие, научно-исследовательский институт и ЛЭП, а также 23 частных автомобиля.
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ за день более 15 раз атаковали ДНР

Пушилин: ВСУ в пятницу более 15 раз атаковали территорию ДНР

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке
Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска в пятницу атаковали территорию ДНР более 15 раз, применяли реактивную артиллерию и БПЛА, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 15 вооруженных атак. Применялись реактивная артиллерия калибром 122 и 227 миллиметров, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - написал Пушилин.
Он уточнил, что вследствие вооруженной агрессии ВСУ по ДНР повреждения получили девять жилых домов, супермаркет, торговые центры, центр занятости, производственное предприятие, научно-исследовательский институт и ЛЭП, а также 23 частных автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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