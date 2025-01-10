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ВСУ за день более 15 раз атаковали ДНР

ВСУ за день более 15 раз атаковали ДНР - РИА Новости, 10.01.2025

ВСУ за день более 15 раз атаковали ДНР

Украинские войска в пятницу атаковали территорию ДНР более 15 раз, применяли реактивную артиллерию и БПЛА, сообщил глава региона Денис Пушилин в... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T22:11:00+03:00

2025-01-10T22:11:00+03:00

2025-01-10T22:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска в пятницу атаковали территорию ДНР более 15 раз, применяли реактивную артиллерию и БПЛА, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 15 вооруженных атак. Применялись реактивная артиллерия калибром 122 и 227 миллиметров, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - написал Пушилин. Он уточнил, что вследствие вооруженной агрессии ВСУ по ДНР повреждения получили девять жилых домов, супермаркет, торговые центры, центр занятости, производственное предприятие, научно-исследовательский институт и ЛЭП, а также 23 частных автомобиля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия, происшествия