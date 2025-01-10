https://ria.ru/20250110/vsu-1993206319.html
ВСУ за день более 15 раз атаковали ДНР
ВСУ за день более 15 раз атаковали ДНР - РИА Новости, 10.01.2025
ВСУ за день более 15 раз атаковали ДНР
Украинские войска в пятницу атаковали территорию ДНР более 15 раз, применяли реактивную артиллерию и БПЛА, сообщил глава региона Денис Пушилин в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T22:11:00+03:00
2025-01-10T22:11:00+03:00
2025-01-10T22:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993131872_0:232:3075:1962_1920x0_80_0_0_adae5843448379d0d91612f90f2988a6.jpg
ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска в пятницу атаковали территорию ДНР более 15 раз, применяли реактивную артиллерию и БПЛА, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 15 вооруженных атак. Применялись реактивная артиллерия калибром 122 и 227 миллиметров, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - написал Пушилин. Он уточнил, что вследствие вооруженной агрессии ВСУ по ДНР повреждения получили девять жилых домов, супермаркет, торговые центры, центр занятости, производственное предприятие, научно-исследовательский институт и ЛЭП, а также 23 частных автомобиля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993131872_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_5cf4a4375c2ef74350f085d9f2689874.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ за день более 15 раз атаковали ДНР
Пушилин: ВСУ в пятницу более 15 раз атаковали территорию ДНР