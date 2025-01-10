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При ударе ВСУ по Светлодарску погибли два человека
При ударе ВСУ по Светлодарску погибли два человека - РИА Новости, 10.01.2025
При ударе ВСУ по Светлодарску погибли два человека
Две женщины погибли при ракетном обстреле Светлодарска в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T21:41:00+03:00
2025-01-10T21:41:00+03:00
2025-01-10T22:17:00+03:00
светлодарск
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Две женщины погибли при ракетном обстреле Светлодарска в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале."В Светлодарске городского округа Дебальцево в результате применения противником реактивной артиллерии калибра 122 миллиметра погибли женщины 1958 и 1948 года рождения. Тяжело ранены девочка-подросток 2008 года рождения и женщина 1964 года рождения, ранения средней степени тяжести получили женщина 1968 года рождения, мужчины 1998, 1975, 1970, 1960 и 1959 года рождения", — написал он.Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, отметил Пушилин.По данным управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в 7:20 и 14:10 украинские войска выпустили по Светлодарску в общей сложности 18 ракет из РСЗО.В пятницу утром ВСУ также атаковали город: в результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом погибла женщина, еще четверо жителей получили ранения различной степени тяжести.Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Российская армия освободила этот населенный пункт в мае 2022 года.
https://ria.ru/20250110/bobrov-1992945847.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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При ударе ВСУ по Светлодарску погибли два человека
Пушилин: при ракетном ударе ВСУ по Светлодарску в ДНР погибли 2 женщины