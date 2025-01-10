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При ударе ВСУ по Светлодарску погибли два человека - РИА Новости, 10.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:41 10.01.2025 (обновлено: 22:17 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/vsu-1993204443.html
При ударе ВСУ по Светлодарску погибли два человека
При ударе ВСУ по Светлодарску погибли два человека - РИА Новости, 10.01.2025
При ударе ВСУ по Светлодарску погибли два человека
Две женщины погибли при ракетном обстреле Светлодарска в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T21:41:00+03:00
2025-01-10T22:17:00+03:00
светлодарск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
происшествия
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Две женщины погибли при ракетном обстреле Светлодарска в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале."В Светлодарске городского округа Дебальцево в результате применения противником реактивной артиллерии калибра 122 миллиметра погибли женщины 1958 и 1948 года рождения. Тяжело ранены девочка-подросток 2008 года рождения и женщина 1964 года рождения, ранения средней степени тяжести получили женщина 1968 года рождения, мужчины 1998, 1975, 1970, 1960 и 1959 года рождения", — написал он.Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, отметил Пушилин.По данным управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в 7:20 и 14:10 украинские войска выпустили по Светлодарску в общей сложности 18 ракет из РСЗО.В пятницу утром ВСУ также атаковали город: в результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом погибла женщина, еще четверо жителей получили ранения различной степени тяжести.Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Российская армия освободила этот населенный пункт в мае 2022 года.
https://ria.ru/20250110/bobrov-1992945847.html
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светлодарск
донецкая народная республика
россия
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светлодарск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, происшествия, денис пушилин, дебальцево
Светлодарск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Денис Пушилин, Дебальцево
При ударе ВСУ по Светлодарску погибли два человека

Пушилин: при ракетном ударе ВСУ по Светлодарску в ДНР погибли 2 женщины

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Две женщины погибли при ракетном обстреле Светлодарска в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.
"В Светлодарске городского округа Дебальцево в результате применения противником реактивной артиллерии калибра 122 миллиметра погибли женщины 1958 и 1948 года рождения. Тяжело ранены девочка-подросток 2008 года рождения и женщина 1964 года рождения, ранения средней степени тяжести получили женщина 1968 года рождения, мужчины 1998, 1975, 1970, 1960 и 1959 года рождения", — написал он.
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Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, отметил Пушилин.
По данным управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в 7:20 и 14:10 украинские войска выпустили по Светлодарску в общей сложности 18 ракет из РСЗО.
В пятницу утром ВСУ также атаковали город: в результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом погибла женщина, еще четверо жителей получили ранения различной степени тяжести.
Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Российская армия освободила этот населенный пункт в мае 2022 года.
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Специальная военная операция на УкраинеСветлодарскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФПроисшествияДенис ПушилинДебальцево
 
 
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