https://ria.ru/20250110/vsu-1993192440.html
ВС России уничтожили склад боеприпасов и бронемашину ВСУ в районе Работино
ВС России уничтожили склад боеприпасов и бронемашину ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 10.01.2025
ВС России уничтожили склад боеприпасов и бронемашину ВСУ в районе Работино
Расчёт FPV разведвзвода группировки "Днепр" Вооруженных сил России уничтожил за одно дежурство несколько огневых точек противника, склад с боекомплектом и... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T19:48:00+03:00
2025-01-10T19:48:00+03:00
2025-01-10T20:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993197688_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea5244fd0fac4e7728789ab87f97f509.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Расчёт FPV разведвзвода группировки "Днепр" Вооруженных сил России уничтожил за одно дежурство несколько огневых точек противника, склад с боекомплектом и бронеавтомобиль HMMWV украинских боевиков в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчёта с позывным "Вохан". "В ходе дежурства в районе Работино наш расчёт выявил и уничтожил несколько огневых точек противника и бронемашину HMMWV. Также спустя время нам удалось выявить передовой пункт боепитания - он тоже был уничтожен", - рассказал "Вохан".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
работино
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993197688_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3f4987bef3e7ceb314ce2ff77e4d40bd.jpg
Уничтожение нескольких огневых точек ВСУ в Запорожской области
Уничтожение нескольких огневых точек ВСУ в Запорожской области
2025-01-10T19:48
true
PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили склад боеприпасов и бронемашину ВСУ в районе Работино
Расчет FPV уничтожил склад боеприпасов и бронемашину ВСУ в Запорожской области