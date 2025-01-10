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ВС России уничтожили склад боеприпасов и бронемашину ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 10.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:48 10.01.2025 (обновлено: 20:09 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/vsu-1993192440.html
ВС России уничтожили склад боеприпасов и бронемашину ВСУ в районе Работино
ВС России уничтожили склад боеприпасов и бронемашину ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 10.01.2025
ВС России уничтожили склад боеприпасов и бронемашину ВСУ в районе Работино
Расчёт FPV разведвзвода группировки "Днепр" Вооруженных сил России уничтожил за одно дежурство несколько огневых точек противника, склад с боекомплектом и... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T19:48:00+03:00
2025-01-10T20:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Расчёт FPV разведвзвода группировки "Днепр" Вооруженных сил России уничтожил за одно дежурство несколько огневых точек противника, склад с боекомплектом и бронеавтомобиль HMMWV украинских боевиков в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчёта с позывным "Вохан". "В ходе дежурства в районе Работино наш расчёт выявил и уничтожил несколько огневых точек противника и бронемашину HMMWV. Также спустя время нам удалось выявить передовой пункт боепитания - он тоже был уничтожен", - рассказал "Вохан".
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россия
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Уничтожение нескольких огневых точек ВСУ в Запорожской области
Уничтожение нескольких огневых точек ВСУ в Запорожской области
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россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили склад боеприпасов и бронемашину ВСУ в районе Работино

Расчет FPV уничтожил склад боеприпасов и бронемашину ВСУ в Запорожской области

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Расчёт FPV разведвзвода группировки "Днепр" Вооруженных сил России уничтожил за одно дежурство несколько огневых точек противника, склад с боекомплектом и бронеавтомобиль HMMWV украинских боевиков в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчёта с позывным "Вохан".
"В ходе дежурства в районе Работино наш расчёт выявил и уничтожил несколько огневых точек противника и бронемашину HMMWV. Также спустя время нам удалось выявить передовой пункт боепитания - он тоже был уничтожен", - рассказал "Вохан".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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