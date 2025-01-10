https://ria.ru/20250110/vsu-1993192440.html

ВС России уничтожили склад боеприпасов и бронемашину ВСУ в районе Работино

ВС России уничтожили склад боеприпасов и бронемашину ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 10.01.2025

ВС России уничтожили склад боеприпасов и бронемашину ВСУ в районе Работино

Расчёт FPV разведвзвода группировки "Днепр" Вооруженных сил России уничтожил за одно дежурство несколько огневых точек противника, склад с боекомплектом и... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T19:48:00+03:00

2025-01-10T19:48:00+03:00

2025-01-10T20:09:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Расчёт FPV разведвзвода группировки "Днепр" Вооруженных сил России уничтожил за одно дежурство несколько огневых точек противника, склад с боекомплектом и бронеавтомобиль HMMWV украинских боевиков в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчёта с позывным "Вохан". "В ходе дежурства в районе Работино наш расчёт выявил и уничтожил несколько огневых точек противника и бронемашину HMMWV. Также спустя время нам удалось выявить передовой пункт боепитания - он тоже был уничтожен", - рассказал "Вохан".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение нескольких огневых точек ВСУ в Запорожской области Уничтожение нескольких огневых точек ВСУ в Запорожской области 2025-01-10T19:48 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф