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ВСУ разбросали мины "лепесток" и "колокольчик" в Курской области - РИА Новости, 10.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:40 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/vsu-1993164419.html
ВСУ разбросали мины "лепесток" и "колокольчик" в Курской области
ВСУ разбросали мины "лепесток" и "колокольчик" в Курской области - РИА Новости, 10.01.2025
ВСУ разбросали мины "лепесток" и "колокольчик" в Курской области
ВСУ разбросали мины "лепесток" и "колокольчик" на одной из улиц в селе Большесолдатского района Курской области, сообщил глава района Владимир Зайцев. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T17:40:00+03:00
2025-01-10T17:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
большесолдатский район
владимир зайцев
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 10 янв – РИА Новости. ВСУ разбросали мины "лепесток" и "колокольчик" на одной из улиц в селе Большесолдатского района Курской области, сообщил глава района Владимир Зайцев. "Информирую вас о том, что на территории Большесолдатского района по-прежнему опасно. Сегодня на улице 8 Марта села Большое Солдатское разбросаны мины "Лепестки" и "Колокольчики". Берегите себя и своих близких!" - сообщил Зайцев в своем Telegram-канале. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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россия, курская область, большесолдатский район, владимир зайцев, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Большесолдатский район, Владимир Зайцев, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
ВСУ разбросали мины "лепесток" и "колокольчик" в Курской области

ВСУ разбросали мины "лепесток" и "колокольчик" в Болшесолдатском районе

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМина "Лепесток"
Мина Лепесток - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Мина "Лепесток". Архивное фото
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КУРСК, 10 янв – РИА Новости. ВСУ разбросали мины "лепесток" и "колокольчик" на одной из улиц в селе Большесолдатского района Курской области, сообщил глава района Владимир Зайцев.
"Информирую вас о том, что на территории Большесолдатского района по-прежнему опасно. Сегодня на улице 8 Марта села Большое Солдатское разбросаны мины "Лепестки" и "Колокольчики". Берегите себя и своих близких!" - сообщил Зайцев в своем Telegram-канале.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБольшесолдатский районВладимир ЗайцевВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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