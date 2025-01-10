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В ВСУ назвали ситуацию на Дзержинском направлении сложной
В ВСУ назвали ситуацию на Дзержинском направлении сложной - РИА Новости, 10.01.2025
В ВСУ назвали ситуацию на Дзержинском направлении сложной
Ситуация в районе Дзержинска становится очень сложной для украинских войск, заявил заместитель командира штурмового полка "Сафари" бригады Нацполиции Украины... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:46:00+03:00
2025-01-10T16:46:00+03:00
2025-01-10T17:35:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ситуация в районе Дзержинска становится очень сложной для украинских войск, заявил заместитель командира штурмового полка "Сафари" бригады Нацполиции Украины "Лють" Богдан Кушнир в эфире украинского телеканала "Первый". "По всей линии разграничения основное внимание приковано к большим городам. И Торецк не является исключением", — сказал он.По словам Кушнира, российская армия "давит очень сильно". Утром советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска почти зачистили Дзержинск от ВСУ. У противника еще остается небольшой гарнизон в районе шахты "Торецкая" и маленькие очаги сопротивления в соседних частных домах.Дзержинск — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где ВСУ закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.Взятие Дзержинска облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировки противника в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
https://ria.ru/20250110/dzerzhinsk-1983586290.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
В ВСУ назвали ситуацию на Дзержинском направлении сложной
В ВСУ назвали Дзержинское направление очень сложным по всей линии разграничения