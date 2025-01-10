Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ назвали ситуацию на Дзержинском направлении сложной - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 10.01.2025 (обновлено: 17:35 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/vsu-1993154696.html
В ВСУ назвали ситуацию на Дзержинском направлении сложной
В ВСУ назвали ситуацию на Дзержинском направлении сложной - РИА Новости, 10.01.2025
В ВСУ назвали ситуацию на Дзержинском направлении сложной
Ситуация в районе Дзержинска становится очень сложной для украинских войск, заявил заместитель командира штурмового полка "Сафари" бригады Нацполиции Украины... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:46:00+03:00
2025-01-10T17:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4251ec9d5abcfa4398befd44d25a5c2.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ситуация в районе Дзержинска становится очень сложной для украинских войск, заявил заместитель командира штурмового полка "Сафари" бригады Нацполиции Украины "Лють" Богдан Кушнир в эфире украинского телеканала "Первый". "По всей линии разграничения основное внимание приковано к большим городам. И Торецк не является исключением", — сказал он.По словам Кушнира, российская армия "давит очень сильно". Утром советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска почти зачистили Дзержинск от ВСУ. У противника еще остается небольшой гарнизон в районе шахты "Торецкая" и маленькие очаги сопротивления в соседних частных домах.Дзержинск — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где ВСУ закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.Взятие Дзержинска облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировки противника в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
https://ria.ru/20250110/dzerzhinsk-1983586290.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_56b124a1c486725fca9177ec47468ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
В ВСУ назвали ситуацию на Дзержинском направлении сложной

В ВСУ назвали Дзержинское направление очень сложным по всей линии разграничения

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ситуация в районе Дзержинска становится очень сложной для украинских войск, заявил заместитель командира штурмового полка "Сафари" бригады Нацполиции Украины "Лють" Богдан Кушнир в эфире украинского телеканала "Первый".
"По всей линии разграничения основное внимание приковано к большим городам. И Торецк не является исключением", — сказал он.
Торецк (Дзержинск) - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Дзержинск: что это за город, и чем он важен для СВО
16:42
По словам Кушнира, российская армия "давит очень сильно".
Утром советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска почти зачистили Дзержинск от ВСУ. У противника еще остается небольшой гарнизон в районе шахты "Торецкая" и маленькие очаги сопротивления в соседних частных домах.
Дзержинск — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где ВСУ закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.
Взятие Дзержинска облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировки противника в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала