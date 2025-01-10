https://ria.ru/20250110/vsu-1993126593.html

ВСУ обстреляли Светлодарск в ДНР из РСЗО

ВСУ обстреляли Светлодарск в ДНР из РСЗО - РИА Новости, 10.01.2025

ВСУ обстреляли Светлодарск в ДНР из РСЗО

Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Светлодарску в ДНР, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства республики по... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T14:56:00+03:00

2025-01-10T14:56:00+03:00

2025-01-10T15:20:00+03:00

светлодарск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

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ДОНЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Светлодарску в ДНР, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 – населенный пункт Светлодарск: 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении управления.Тип РСЗО не уточняется.В 07.20, по данным управления, по Светлодарску было выпущено три снаряда калибром 155 мм. Кроме того, с полуночи до 8.00 мск по Горловке было выпущено 4 снаряда калибром 155 мм, а БПЛА сбросил взрывоопасный предметРанее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в Светлодарске погибла женщина, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

https://ria.ru/20250110/donetsk-1993078439.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

светлодарск

донецкая народная республика

россия

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светлодарск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия