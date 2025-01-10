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ВСУ обстреляли Светлодарск в ДНР из РСЗО - РИА Новости, 10.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 10.01.2025 (обновлено: 15:20 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/vsu-1993126593.html
ВСУ обстреляли Светлодарск в ДНР из РСЗО
ВСУ обстреляли Светлодарск в ДНР из РСЗО - РИА Новости, 10.01.2025
ВСУ обстреляли Светлодарск в ДНР из РСЗО
Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Светлодарску в ДНР, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства республики по... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:56:00+03:00
2025-01-10T15:20:00+03:00
светлодарск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
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ДОНЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Светлодарску в ДНР, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 – населенный пункт Светлодарск: 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении управления.Тип РСЗО не уточняется.В 07.20, по данным управления, по Светлодарску было выпущено три снаряда калибром 155 мм. Кроме того, с полуночи до 8.00 мск по Горловке было выпущено 4 снаряда калибром 155 мм, а БПЛА сбросил взрывоопасный предметРанее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в Светлодарске погибла женщина, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести.
https://ria.ru/20250110/donetsk-1993078439.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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светлодарск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Светлодарск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия
ВСУ обстреляли Светлодарск в ДНР из РСЗО

ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Светлодарску в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Светлодарску в ДНР, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 – населенный пункт Светлодарск: 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении управления.
Работа следователей на месте ракетного удара ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
При ракетном ударе из HIMARS по Донецку погибли два человека
11:21
Тип РСЗО не уточняется.
В 07.20, по данным управления, по Светлодарску было выпущено три снаряда калибром 155 мм. Кроме того, с полуночи до 8.00 мск по Горловке было выпущено 4 снаряда калибром 155 мм, а БПЛА сбросил взрывоопасный предмет
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в Светлодарске погибла женщина, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести.
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Специальная военная операция на УкраинеСветлодарскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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