https://ria.ru/20250110/vsu-1993110656.html
СМИ: ВСУ захватили итальянского мастера по выпечке пиццы
СМИ: ВСУ захватили итальянского мастера по выпечке пиццы - РИА Новости, 10.01.2025
СМИ: ВСУ захватили итальянского мастера по выпечке пиццы
Украинский спецназ захватил в районе Купянска Харьковской области итальянского мастера по выпечке пиццы — пиццайоло Джанни Ченни, сообщил портал Today.it. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:59:00+03:00
2025-01-10T13:59:00+03:00
2025-01-10T15:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
неаполь
харьковская область
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db9dec848b68a979b0b3a52d9fd28698.jpg
РИМ, 10 янв — РИА Новости. Украинский спецназ захватил в районе Купянска Харьковской области итальянского мастера по выпечке пиццы — пиццайоло Джанни Ченни, сообщил портал Today.it. По утверждению онлайн-издания, опубликовавшего фотографию документа итальянца, который портал называет военным билетом, Ченни родился 19 августа 1973 года в Неаполе, а в ноябре прошлого года стал российским добровольцем. Согласно документу, у Ченни есть жена и двое детей. Захватили итальянского мастера по выпечке пиццы примерно 7-8 августа под Купянском, вероятно, "в ходе операции разведслужб", утверждается в сообщении. Ранее Ченни работал в самарской пиццерии, которая принадлежит Джангуидо Бреддо — почетному консулу Италии в Самаре. Тот подтвердил, что Ченни работал у него до 2024 года, затем уволился. До переезда в Россию Ченни работал в Неаполе, а затем в Финляндии.
https://ria.ru/20250109/vsu-1992925400.html
неаполь
харьковская область
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40e094e71db033594a7932fd7dc8596e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, неаполь, харьковская область, италия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Неаполь, Харьковская область, Италия
СМИ: ВСУ захватили итальянского мастера по выпечке пиццы
Today.it: украинский спецназ захватил итальянского мастера по выпечке пиццы