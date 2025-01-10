https://ria.ru/20250110/vsu-1993110656.html

СМИ: ВСУ захватили итальянского мастера по выпечке пиццы

СМИ: ВСУ захватили итальянского мастера по выпечке пиццы - РИА Новости, 10.01.2025

СМИ: ВСУ захватили итальянского мастера по выпечке пиццы

Украинский спецназ захватил в районе Купянска Харьковской области итальянского мастера по выпечке пиццы — пиццайоло Джанни Ченни, сообщил портал Today.it. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:59:00+03:00

2025-01-10T13:59:00+03:00

2025-01-10T15:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

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РИМ, 10 янв — РИА Новости. Украинский спецназ захватил в районе Купянска Харьковской области итальянского мастера по выпечке пиццы — пиццайоло Джанни Ченни, сообщил портал Today.it. По утверждению онлайн-издания, опубликовавшего фотографию документа итальянца, который портал называет военным билетом, Ченни родился 19 августа 1973 года в Неаполе, а в ноябре прошлого года стал российским добровольцем. Согласно документу, у Ченни есть жена и двое детей. Захватили итальянского мастера по выпечке пиццы примерно 7-8 августа под Купянском, вероятно, "в ходе операции разведслужб", утверждается в сообщении. Ранее Ченни работал в самарской пиццерии, которая принадлежит Джангуидо Бреддо — почетному консулу Италии в Самаре. Тот подтвердил, что Ченни работал у него до 2024 года, затем уволился. До переезда в Россию Ченни работал в Неаполе, а затем в Финляндии.

https://ria.ru/20250109/vsu-1992925400.html

неаполь

харьковская область

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в мире, неаполь, харьковская область, италия