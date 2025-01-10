https://ria.ru/20250110/vsu-1993089212.html
ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов из РСЗО HIMARS
ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 10.01.2025
ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов из реактивной системы залпового огня, на месте обнаружены фрагменты, предположительно, РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:02:00+03:00
2025-01-10T12:02:00+03:00
2025-01-10T12:10:00+03:00
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ДОНЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов из реактивной системы залпового огня, на месте обнаружены фрагменты, предположительно, РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости представитель следствия. Ранее СК РФ сообщил, что в пятницу украинские войска совершили ракетный удар по гражданской инфраструктуре Киевского района Донецка с применением, предположительно, РСЗО HIMARS. Погибли двое мирных жителей, еще двое получили ранения. Корреспондент РИА Новости передавал, что один из снарядов попал в супермаркет. "В ходе осмотра установлена предварительная информация по попаданиям. Имелось шесть попаданий из РСЗО образца стран НАТО", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в настоящее время сотрудниками Следственного комитета России производится фиксация последствий обстрела Киевского района Донецка. "В ходе осмотра места обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, РСЗО HIMARS. Все фрагменты и осколки будут изъяты, направлены на экспертизу для утончения конкретного типа и вида снаряда", - сказал представитель следствия. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем телеграм-канале также сообщило о шести выпущенных со стороны Украины ракетах по Киевскому району Донецку (в 08.45), не уточнив тип РСЗО.
https://ria.ru/20250109/vsu-1992933522.html
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Работа следователей на месте ракетного удара ВСУ в Донецке
Два человека погибли, еще двое пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Донецку, сообщили в СК.
2025-01-10T12:02
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донецк, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), НАТО
ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов из РСЗО HIMARS