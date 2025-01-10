ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, есть пострадавшие
ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, ранены три человека
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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по супермаркету в Донецке, пострадали как минимум трое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости.
Огонь велся по Киевскому району. Около Шахтерской площади один из снарядов угодил в центральный вход супермаркета, еще два — во двор соседнего многоквартирного дома.
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке
Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке
При этом получили повреждения по меньшей мере два многоквартирных дома, супермаркет, бизнес-центр и не менее 15 гражданских автомобилей.
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"Взрыв. Меня бросило на землю, я с тачкой шла. А потом второй взрыв. Я хотела встать — и третий взрыв, четвертый и пятый взрыв. Меня засыпало стеклами. Я поднялась, меня оглушило. И немного в руку или стеклом или чем-то поранилась. Не могла встать, меня сильно оглушило. Я сейчас плохо слышу", — рассказала РИА Новости одна из пострадавших.
Киевский район расположен в северной части Донецка, граничит с Центральным и Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Там же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке
Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке