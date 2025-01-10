https://ria.ru/20250110/vsu-1993063673.html

ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, есть пострадавшие

ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.01.2025

ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, есть пострадавшие

Украинские войска нанесли ракетный удар по супермаркету в Донецке, пострадали как минимум трое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2025

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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по супермаркету в Донецке, пострадали как минимум трое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости.Огонь велся по Киевскому району. Около Шахтерской площади один из снарядов угодил в центральный вход супермаркета, еще два — во двор соседнего многоквартирного дома.При этом получили повреждения по меньшей мере два многоквартирных дома, супермаркет, бизнес-центр и не менее 15 гражданских автомобилей."Взрыв. Меня бросило на землю, я с тачкой шла. А потом второй взрыв. Я хотела встать — и третий взрыв, четвертый и пятый взрыв. Меня засыпало стеклами. Я поднялась, меня оглушило. И немного в руку или стеклом или чем-то поранилась. Не могла встать, меня сильно оглушило. Я сейчас плохо слышу", — рассказала РИА Новости одна из пострадавших.Как сообщили РИА Новости в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS.Киевский район расположен в северной части Донецка, граничит с Центральным и Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Там же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

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Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке ВСУ нанесли ракетный удар по супермаркету в Донецке, ранены как минимум трое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. Местные власти сообщили агентству, что, судя по характерным фрагментам и осколкам, удар был нанесен из HIMARS. 2025-01-10T10:21 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, в мире, безопасность