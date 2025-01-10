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ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.01.2025
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10:21 10.01.2025 (обновлено: 10:28 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/vsu-1993063673.html
ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, есть пострадавшие
ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.01.2025
ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, есть пострадавшие
Украинские войска нанесли ракетный удар по супермаркету в Донецке, пострадали как минимум трое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T10:21:00+03:00
2025-01-10T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
в мире
безопасность
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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по супермаркету в Донецке, пострадали как минимум трое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости.Огонь велся по Киевскому району. Около Шахтерской площади один из снарядов угодил в центральный вход супермаркета, еще два — во двор соседнего многоквартирного дома.При этом получили повреждения по меньшей мере два многоквартирных дома, супермаркет, бизнес-центр и не менее 15 гражданских автомобилей."Взрыв. Меня бросило на землю, я с тачкой шла. А потом второй взрыв. Я хотела встать — и третий взрыв, четвертый и пятый взрыв. Меня засыпало стеклами. Я поднялась, меня оглушило. И немного в руку или стеклом или чем-то поранилась. Не могла встать, меня сильно оглушило. Я сейчас плохо слышу", — рассказала РИА Новости одна из пострадавших.Как сообщили РИА Новости в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS.Киевский район расположен в северной части Донецка, граничит с Центральным и Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Там же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке
ВСУ нанесли ракетный удар по супермаркету в Донецке, ранены как минимум трое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. Местные власти сообщили агентству, что, судя по характерным фрагментам и осколкам, удар был нанесен из HIMARS.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, в мире, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, В мире, Безопасность
ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, есть пострадавшие

ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, ранены три человека

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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по супермаркету в Донецке, пострадали как минимум трое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости.
Огонь велся по Киевскому району. Около Шахтерской площади один из снарядов угодил в центральный вход супермаркета, еще два — во двор соседнего многоквартирного дома.
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке
Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке
При этом получили повреждения по меньшей мере два многоквартирных дома, супермаркет, бизнес-центр и не менее 15 гражданских автомобилей.
«
"Взрыв. Меня бросило на землю, я с тачкой шла. А потом второй взрыв. Я хотела встать — и третий взрыв, четвертый и пятый взрыв. Меня засыпало стеклами. Я поднялась, меня оглушило. И немного в руку или стеклом или чем-то поранилась. Не могла встать, меня сильно оглушило. Я сейчас плохо слышу", — рассказала РИА Новости одна из пострадавших.
Как сообщили РИА Новости в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS.
Киевский район расположен в северной части Донецка, граничит с Центральным и Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Там же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке
Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныВ миреБезопасность
 
 
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