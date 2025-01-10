Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 10.01.2025 (обновлено: 10:22 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/vsu-1993054750.html
ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, есть пострадавшие
ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.01.2025
ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, есть пострадавшие
Украинские войска нанесли ракетный удар по супермаркету в Донецке, пострадали как минимум трое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T09:26:00+03:00
2025-01-10T10:22:00+03:00
донецк
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993061672_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c6aeeb5cad91857e7062a435e30747fd.jpg
ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по супермаркету в Донецке, пострадали как минимум трое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости.Огонь велся по Киевскому району. Около Шахтерской площади один из снарядов угодил в центральный вход супермаркета, еще два — во двор соседнего многоквартирного дома.Как сообщили РИА Новости в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS.Киевский район расположен в северной части Донецка, граничит с Центральным и Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Там же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке
ВСУ нанесли ракетный удар по супермаркету в Донецке, ранены как минимум трое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. Местные власти сообщили агентству, что, судя по характерным фрагментам и осколкам, удар был нанесен из HIMARS.
2025-01-10T09:26
true
PT0M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993061672_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a87dac34e85b5b85f2bb2e78db3269b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, безопасность
Донецк, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина, Безопасность
ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, есть пострадавшие

ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, ранены три человека

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по супермаркету в Донецке, пострадали как минимум трое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости.
Огонь велся по Киевскому району. Около Шахтерской площади один из снарядов угодил в центральный вход супермаркета, еще два — во двор соседнего многоквартирного дома.
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке
Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке
Как сообщили РИА Новости в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS.
Киевский район расположен в северной части Донецка, граничит с Центральным и Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Там же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке
Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала