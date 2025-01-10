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ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, есть пострадавшие
ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.01.2025
ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, есть пострадавшие
Украинские войска нанесли ракетный удар по супермаркету в Донецке, пострадали как минимум трое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T09:26:00+03:00
2025-01-10T09:26:00+03:00
2025-01-10T10:22:00+03:00
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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по супермаркету в Донецке, пострадали как минимум трое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости.Огонь велся по Киевскому району. Около Шахтерской площади один из снарядов угодил в центральный вход супермаркета, еще два — во двор соседнего многоквартирного дома.Как сообщили РИА Новости в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS.Киевский район расположен в северной части Донецка, граничит с Центральным и Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Там же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке
ВСУ нанесли ракетный удар по супермаркету в Донецке, ранены как минимум трое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. Местные власти сообщили агентству, что, судя по характерным фрагментам и осколкам, удар был нанесен из HIMARS.
2025-01-10T09:26
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Донецк, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина, Безопасность
ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, есть пострадавшие
ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, ранены три человека