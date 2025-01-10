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Воронежские власти опровергли информацию о последствиях давки в школе - РИА Новости, 10.01.2025
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19:14 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/voronezh-1993185272.html
Воронежские власти опровергли информацию о последствиях давки в школе
Воронежские власти опровергли информацию о последствиях давки в школе - РИА Новости, 10.01.2025
Воронежские власти опровергли информацию о последствиях давки в школе
Воронежские власти опровергли информацию о том, что во время давки в коридоре школы №103 кто-то терял сознание или нуждался в медицинской помощи, и заверили,... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T19:14:00+03:00
2025-01-10T19:14:00+03:00
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ВОРОНЕЖ, 10 янв - РИА Новости. Воронежские власти опровергли информацию о том, что во время давки в коридоре школы №103 кто-то терял сознание или нуждался в медицинской помощи, и заверили, что дверь школы для выхода из здания никто не выбивал. Воронежские СМИ и Telegram-каналы ранее сообщали, что в школе №103 произошла "ужасная давка", при которой "дети теряли сознание". По словам родителей, давка якобы началась из-за того, что школьников одновременно отпустили с уроков пораньше и все они столпились у единственной открытой двери. Одному из родителей пришлось силой открыть дополнительную дверь и дети смогли покинуть учебное заведение. "Как сообщили в администрации школы, дверь ни школьники, ни их родители не выбивали, сознание не теряли, за медицинской помощью не обращались", — сообщили журналистам в мэрии Воронежа. Власти объяснили, что давка произошла из-за того, что вторую дверь не открыли заранее, сделали это позже и дети смогли покинуть школу. "Управлением образования будут оценены действия по организации пропускного режима в учреждении. По итогу будут приняты меры к лицам это допустившим", — заверили в мэрии. В прокуратуре Воронежской области РИА Новости сообщили, что по факту случившегося проведут проверку. "В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц охранной организации, администрации образовательного учреждения при обеспечении пропускного режима. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — пояснили в ведомстве.
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воронеж, воронежская область, россия, общество, образование - общество
Воронеж, Воронежская область, Россия, Общество, Образование - Общество
Воронежские власти опровергли информацию о последствиях давки в школе

Воронежские власти опровергли сообщения о последствиях давки у дверей школы №103

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченики в коридоре
Ученики в коридоре - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ученики в коридоре. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 10 янв - РИА Новости. Воронежские власти опровергли информацию о том, что во время давки в коридоре школы №103 кто-то терял сознание или нуждался в медицинской помощи, и заверили, что дверь школы для выхода из здания никто не выбивал.
Воронежские СМИ и Telegram-каналы ранее сообщали, что в школе №103 произошла "ужасная давка", при которой "дети теряли сознание". По словам родителей, давка якобы началась из-за того, что школьников одновременно отпустили с уроков пораньше и все они столпились у единственной открытой двери. Одному из родителей пришлось силой открыть дополнительную дверь и дети смогли покинуть учебное заведение.
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"Как сообщили в администрации школы, дверь ни школьники, ни их родители не выбивали, сознание не теряли, за медицинской помощью не обращались", — сообщили журналистам в мэрии Воронежа.
Власти объяснили, что давка произошла из-за того, что вторую дверь не открыли заранее, сделали это позже и дети смогли покинуть школу.
"Управлением образования будут оценены действия по организации пропускного режима в учреждении. По итогу будут приняты меры к лицам это допустившим", — заверили в мэрии.
В прокуратуре Воронежской области РИА Новости сообщили, что по факту случившегося проведут проверку.
"В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц охранной организации, администрации образовательного учреждения при обеспечении пропускного режима. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — пояснили в ведомстве.
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