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Володин передал Мадуро поздравления Путина со вступлением в должность - РИА Новости, 10.01.2025
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21:16 10.01.2025 (обновлено: 22:14 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/volodin-1993202928.html
Володин передал Мадуро поздравления Путина со вступлением в должность
Володин передал Мадуро поздравления Путина со вступлением в должность - РИА Новости, 10.01.2025
Володин передал Мадуро поздравления Путина со вступлением в должность
Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро поздравление от российского лидера Владимира Путина со вступлением в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T21:16:00+03:00
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КАРАКАС, 10 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро поздравление от российского лидера Владимира Путина со вступлением в должность. Володин принял в Каракасе участие в церемонии инаугурации Мадуро. Как уточнили в пресс-службе Госдумы, Володин передал Мадуро поздравления от Путина со вступлением в должность.
https://ria.ru/20250110/maduro-1993039115.html
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венесуэла, каракас, вячеслав володин, николас мадуро, владимир путин, госдума рф, россия, в мире
Венесуэла, Каракас, Вячеслав Володин, Николас Мадуро, Владимир Путин, Госдума РФ, Россия, В мире
Володин передал Мадуро поздравления Путина со вступлением в должность

Володин на инаугурации Мадуро передал ему поздравления Путина

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в международном аэропорту имени Симона Боливара в Каракасе
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в международном аэропорту имени Симона Боливара в Каракасе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в международном аэропорту имени Симона Боливара в Каракасе
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КАРАКАС, 10 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро поздравление от российского лидера Владимира Путина со вступлением в должность.
Володин принял в Каракасе участие в церемонии инаугурации Мадуро.
Как уточнили в пресс-службе Госдумы, Володин передал Мадуро поздравления от Путина со вступлением в должность.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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Вчера, 05:37
 
ВенесуэлаКаракасВячеслав ВолодинНиколас МадуроВладимир ПутинГосдума РФРоссияВ мире
 
 
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