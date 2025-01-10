https://ria.ru/20250110/volodin-1993202928.html

Володин передал Мадуро поздравления Путина со вступлением в должность

Володин передал Мадуро поздравления Путина со вступлением в должность - РИА Новости, 10.01.2025

Володин передал Мадуро поздравления Путина со вступлением в должность

Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро поздравление от российского лидера Владимира Путина со вступлением в... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T21:16:00+03:00

2025-01-10T21:16:00+03:00

2025-01-10T22:14:00+03:00

венесуэла

каракас

вячеслав володин

николас мадуро

владимир путин

госдума рф

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993076034_5:529:2445:1902_1920x0_80_0_0_8f7894940bf946589d70eef5d87d6a66.jpg

КАРАКАС, 10 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро поздравление от российского лидера Владимира Путина со вступлением в должность. Володин принял в Каракасе участие в церемонии инаугурации Мадуро. Как уточнили в пресс-службе Госдумы, Володин передал Мадуро поздравления от Путина со вступлением в должность.

https://ria.ru/20250110/maduro-1993039115.html

венесуэла

каракас

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венесуэла, каракас, вячеслав володин, николас мадуро, владимир путин, госдума рф, россия, в мире