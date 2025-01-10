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Володин передал Мадуро поздравления Путина со вступлением в должность
Володин передал Мадуро поздравления Путина со вступлением в должность - РИА Новости, 10.01.2025
Володин передал Мадуро поздравления Путина со вступлением в должность
Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро поздравление от российского лидера Владимира Путина со вступлением в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T21:16:00+03:00
2025-01-10T21:16:00+03:00
2025-01-10T22:14:00+03:00
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КАРАКАС, 10 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро поздравление от российского лидера Владимира Путина со вступлением в должность. Володин принял в Каракасе участие в церемонии инаугурации Мадуро. Как уточнили в пресс-службе Госдумы, Володин передал Мадуро поздравления от Путина со вступлением в должность.
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венесуэла, каракас, вячеслав володин, николас мадуро, владимир путин, госдума рф, россия, в мире
Венесуэла, Каракас, Вячеслав Володин, Николас Мадуро, Владимир Путин, Госдума РФ, Россия, В мире
Володин передал Мадуро поздравления Путина со вступлением в должность
Володин на инаугурации Мадуро передал ему поздравления Путина