https://ria.ru/20250110/voenkory-1993142339.html

Мишустин отметил профессионализм военкоров "России сегодня"

Мишустин отметил профессионализм военкоров "России сегодня" - РИА Новости, 10.01.2025

Мишустин отметил профессионализм военкоров "России сегодня"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил большой опыт и мастерство сотрудников медиагруппы "Россия сегодня", чьи военкоры награждены премией правительства РФ... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T15:57:00+03:00

2025-01-10T15:57:00+03:00

2025-01-10T17:33:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил большой опыт и мастерство сотрудников медиагруппы "Россия сегодня", чьи военкоры награждены премией правительства РФ в области СМИ за мужество и отвагу, проявленные при освещении ситуации в зоне специальной военной операции. Премией правительства РФ 2024 года в области СМИ за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга по освещению ситуации в зоне СВО, высокий профессионализм, смелость, честность и гражданскую позицию отмечены спецкор Юрий Войткевич, корреспонденты Андрей Казаков и Мария Марикян, а также специальный фотокорреспондент Станислав Красильников. "Большим опытом и мастерством владеют сотрудники агентства "Россия сегодня". Четверо из них номинированы на премию. Уроженец Донецка Юрий Войткевич освещал события на Донбассе с самого начала. Под артиллерийским огнем в Мариуполе передавал оперативные материалы и его коллега Андрей Казаков. Одним из первых фотожурналистов побывал в освобожденной Авдеевке в ДНР Станислав Красильников, а Мария Марикян помогала беженцам в Курской области", - сказал Мишустин на церемонии награждения.

https://ria.ru/20240403/gosnagrady-1937550155.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Награждения военкоров "России сегодня" премией правительства Премьер-министр Михаил Мишустин наградил военных корреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" премией Правительства России в области СМИ. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга по освещению ситуации в зоне спецоперации, высокий профессионализм, смелость, честность и гражданскую позицию отмечены спецкор Юрий Войткевич, корреспонденты Андрей Казаков и Мария Марикян, а также специальный фотокорреспондент Станислав Красильников. 2025-01-10T15:57 true PT3M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецк, донбасс, михаил мишустин, новости агентства, медиа - общество