https://ria.ru/20250110/voenkory-1993142339.html
Мишустин отметил профессионализм военкоров "России сегодня"
Мишустин отметил профессионализм военкоров "России сегодня" - РИА Новости, 10.01.2025
Мишустин отметил профессионализм военкоров "России сегодня"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил большой опыт и мастерство сотрудников медиагруппы "Россия сегодня", чьи военкоры награждены премией правительства РФ... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:57:00+03:00
2025-01-10T15:57:00+03:00
2025-01-10T17:33:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил большой опыт и мастерство сотрудников медиагруппы "Россия сегодня", чьи военкоры награждены премией правительства РФ в области СМИ за мужество и отвагу, проявленные при освещении ситуации в зоне специальной военной операции. Премией правительства РФ 2024 года в области СМИ за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга по освещению ситуации в зоне СВО, высокий профессионализм, смелость, честность и гражданскую позицию отмечены спецкор Юрий Войткевич, корреспонденты Андрей Казаков и Мария Марикян, а также специальный фотокорреспондент Станислав Красильников. "Большим опытом и мастерством владеют сотрудники агентства "Россия сегодня". Четверо из них номинированы на премию. Уроженец Донецка Юрий Войткевич освещал события на Донбассе с самого начала. Под артиллерийским огнем в Мариуполе передавал оперативные материалы и его коллега Андрей Казаков. Одним из первых фотожурналистов побывал в освобожденной Авдеевке в ДНР Станислав Красильников, а Мария Марикян помогала беженцам в Курской области", - сказал Мишустин на церемонии награждения.
https://ria.ru/20240403/gosnagrady-1937550155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Награждения военкоров "России сегодня" премией правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин наградил военных корреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" премией Правительства России в области СМИ.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга по освещению ситуации в зоне спецоперации, высокий профессионализм, смелость, честность и гражданскую позицию отмечены спецкор Юрий Войткевич, корреспонденты Андрей Казаков и Мария Марикян, а также специальный фотокорреспондент Станислав Красильников.
2025-01-10T15:57
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецк, донбасс, михаил мишустин, новости агентства, медиа - общество
Россия, Донецк, Донбасс, Михаил Мишустин, Новости агентства, Медиа - Общество
Мишустин отметил профессионализм военкоров "России сегодня"
Мишустин заявил о большом опыте и мастерстве военкоров "России сегодня"