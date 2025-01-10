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Мишустин отметил профессионализм военкоров "России сегодня" - РИА Новости, 10.01.2025
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15:57 10.01.2025 (обновлено: 17:33 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/voenkory-1993142339.html
Мишустин отметил профессионализм военкоров "России сегодня"
Мишустин отметил профессионализм военкоров "России сегодня" - РИА Новости, 10.01.2025
Мишустин отметил профессионализм военкоров "России сегодня"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил большой опыт и мастерство сотрудников медиагруппы "Россия сегодня", чьи военкоры награждены премией правительства РФ... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:57:00+03:00
2025-01-10T17:33:00+03:00
россия
донецк
донбасс
михаил мишустин
новости агентства
медиа - общество
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил большой опыт и мастерство сотрудников медиагруппы "Россия сегодня", чьи военкоры награждены премией правительства РФ в области СМИ за мужество и отвагу, проявленные при освещении ситуации в зоне специальной военной операции. Премией правительства РФ 2024 года в области СМИ за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга по освещению ситуации в зоне СВО, высокий профессионализм, смелость, честность и гражданскую позицию отмечены спецкор Юрий Войткевич, корреспонденты Андрей Казаков и Мария Марикян, а также специальный фотокорреспондент Станислав Красильников. "Большим опытом и мастерством владеют сотрудники агентства "Россия сегодня". Четверо из них номинированы на премию. Уроженец Донецка Юрий Войткевич освещал события на Донбассе с самого начала. Под артиллерийским огнем в Мариуполе передавал оперативные материалы и его коллега Андрей Казаков. Одним из первых фотожурналистов побывал в освобожденной Авдеевке в ДНР Станислав Красильников, а Мария Марикян помогала беженцам в Курской области", - сказал Мишустин на церемонии награждения.
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россия
донецк
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Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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4.7
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60
353
60
Награждения военкоров "России сегодня" премией правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин наградил военных корреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" премией Правительства России в области СМИ. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга по освещению ситуации в зоне спецоперации, высокий профессионализм, смелость, честность и гражданскую позицию отмечены спецкор Юрий Войткевич, корреспонденты Андрей Казаков и Мария Марикян, а также специальный фотокорреспондент Станислав Красильников.
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РИА Новости
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россия, донецк, донбасс, михаил мишустин, новости агентства, медиа - общество
Россия, Донецк, Донбасс, Михаил Мишустин, Новости агентства, Медиа - Общество
Мишустин отметил профессионализм военкоров "России сегодня"

Мишустин заявил о большом опыте и мастерстве военкоров "России сегодня"

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил большой опыт и мастерство сотрудников медиагруппы "Россия сегодня", чьи военкоры награждены премией правительства РФ в области СМИ за мужество и отвагу, проявленные при освещении ситуации в зоне специальной военной операции.
Премией правительства РФ 2024 года в области СМИ за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга по освещению ситуации в зоне СВО, высокий профессионализм, смелость, честность и гражданскую позицию отмечены спецкор Юрий Войткевич, корреспонденты Андрей Казаков и Мария Марикян, а также специальный фотокорреспондент Станислав Красильников.
"Большим опытом и мастерством владеют сотрудники агентства "Россия сегодня". Четверо из них номинированы на премию. Уроженец Донецка Юрий Войткевич освещал события на Донбассе с самого начала. Под артиллерийским огнем в Мариуполе передавал оперативные материалы и его коллега Андрей Казаков. Одним из первых фотожурналистов побывал в освобожденной Авдеевке в ДНР Станислав Красильников, а Мария Марикян помогала беженцам в Курской области", - сказал Мишустин на церемонии награждения.
Здание международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Путин присвоил госнаграды сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня"
3 апреля 2024, 12:32
 
РоссияДонецкДонбассМихаил МишустинНовости агентстваМедиа - Общество
 
 
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