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Верховный суд не поверил водителю, не сдавшему тест на алкоголь из-за астмы - РИА Новости, 10.01.2025
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13:04 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/voditel-1993099725.html
Верховный суд не поверил водителю, не сдавшему тест на алкоголь из-за астмы
Верховный суд не поверил водителю, не сдавшему тест на алкоголь из-за астмы - РИА Новости, 10.01.2025
Верховный суд не поверил водителю, не сдавшему тест на алкоголь из-за астмы
Верховный суд РФ оставил в силе постановление нижестоящей инстанции, которая лишила прав водителя за отказ пройти медосвидетельствование, тогда как он... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:04:00+03:00
2025-01-10T13:04:00+03:00
россия
архангельская область
происшествия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ оставил в силе постановление нижестоящей инстанции, которая лишила прав водителя за отказ пройти медосвидетельствование, тогда как он утверждал, что не может дуть в аппарат из-за астмы, указано в опубликованном тексте постановления. Суд в Архангельской области в 2023 году признал гражданина виновным в невыполнении водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, назначил ему штраф в 30 тысяч рублей и лишил прав на срок 1 год 7 месяцев. Как следует из материала, сотрудники ДПС просили автомобилиста пройти медосвидетельствования в связи с признаком опьянения – запахом алкоголя изо рта. Его доставили в медицинское учреждение, где, по словам составителей протокола, мужчина "фальсифицировал выдохи в техническое средство измерения путем осуществления вдоха воздуха в себя, а не выдоха". Кроме того, водитель "неоднократно осуществлял полноценные вдохи воздуха без каких-либо последствий для своего состояния, на указания сотрудника ДПС на данное обстоятельство и о необходимости осуществлять выдох в техническое средство, а не вдох, отвечал спокойно без каких-либо признаков удушья и ухудшения состояния здоровья". Мужчина с жалобами дошел до Верхового суда, так как был не согласен с обстоятельствами составления протокола. Он утверждал, что страдает бронхиальной астмой, в момент освидетельствования перенес приступ этой болезни, поэтому и не смог пройти "продувку", а от процедуры и не отказывался. Верховный суд не усмотрел нарушений норм процессуального закона при производстве по делу. Среди прочего отмечается, что по порядку проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, утвержденному приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 декабря 2015 года № 933н., в случае, в частности, фальсификации выдоха медицинское освидетельствование и заполнение акта прекращаются, в журнале и в пункте 17 акта делается запись "от медицинского освидетельствования отказался". Постановления судов нижестоящих инстанций были оставлены без изменений.
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россия, архангельская область, происшествия
Россия, Архангельская область, Происшествия

Верховный суд не поверил водителю, не сдавшему тест на алкоголь из-за астмы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ оставил в силе постановление нижестоящей инстанции, которая лишила прав водителя за отказ пройти медосвидетельствование, тогда как он утверждал, что не может дуть в аппарат из-за астмы, указано в опубликованном тексте постановления.
Суд в Архангельской области в 2023 году признал гражданина виновным в невыполнении водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, назначил ему штраф в 30 тысяч рублей и лишил прав на срок 1 год 7 месяцев.
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Как следует из материала, сотрудники ДПС просили автомобилиста пройти медосвидетельствования в связи с признаком опьянения – запахом алкоголя изо рта. Его доставили в медицинское учреждение, где, по словам составителей протокола, мужчина "фальсифицировал выдохи в техническое средство измерения путем осуществления вдоха воздуха в себя, а не выдоха". Кроме того, водитель "неоднократно осуществлял полноценные вдохи воздуха без каких-либо последствий для своего состояния, на указания сотрудника ДПС на данное обстоятельство и о необходимости осуществлять выдох в техническое средство, а не вдох, отвечал спокойно без каких-либо признаков удушья и ухудшения состояния здоровья".
Мужчина с жалобами дошел до Верхового суда, так как был не согласен с обстоятельствами составления протокола. Он утверждал, что страдает бронхиальной астмой, в момент освидетельствования перенес приступ этой болезни, поэтому и не смог пройти "продувку", а от процедуры и не отказывался.
Верховный суд не усмотрел нарушений норм процессуального закона при производстве по делу. Среди прочего отмечается, что по порядку проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, утвержденному приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 декабря 2015 года № 933н., в случае, в частности, фальсификации выдоха медицинское освидетельствование и заполнение акта прекращаются, в журнале и в пункте 17 акта делается запись "от медицинского освидетельствования отказался". Постановления судов нижестоящих инстанций были оставлены без изменений.
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