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Россия сохранит порядок въезда украинцев после признания белорусских виз
Россия сохранит порядок въезда украинцев после признания белорусских виз - РИА Новости, 10.01.2025
Россия сохранит порядок въезда украинцев после признания белорусских виз
Соглашение между Белоруссией и РФ о взаимном признании виз сохраняет особый порядок въезда на территорию России в отношении граждан Украины, говорится в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:24:00+03:00
2025-01-10T18:24:00+03:00
2025-01-10T19:04:00+03:00
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МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Соглашение между Белоруссией и РФ о взаимном признании виз сохраняет особый порядок въезда на территорию России в отношении граждан Украины, говорится в пресс-релизе белорусского МИД. В пятницу МИД Белоруссии сообщил, что 11 января 2025 года после выполнения обеими сторонами необходимых внутригосударственных процедур вступает в силу соглашение между правительством Белоруссии и правительством РФ о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств – участников договора о создании Союзного государства. "Особый порядок въезда на территорию Российской Федерации сохраняется в отношении граждан Украины", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что согласно решению правительства Российской Федерации, граждане Украины въезжают в Россию через пункт пропуска в московском аэропорту "Шереметьево" и автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области.
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россия, белоруссия, украина, в мире, общество, туризм
Россия, Белоруссия, Украина, В мире, Общество, Туризм
Россия сохранит порядок въезда украинцев после признания белорусских виз
РФ сохранит порядок въезда украинцев после взаимного признания виз с Минском