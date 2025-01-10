https://ria.ru/20250110/vesna-1993046893.html

Москвичам пообещали раннее наступление весны

Москвичам пообещали раннее наступление весны - РИА Новости, 10.01.2025

Москвичам пообещали раннее наступление весны

Наступление весны в Москве ожидается раньше срока, среднемесячная температура в марте прогнозируется на четыре градуса выше нормы, а в апреле - на три градуса,... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T08:39:00+03:00

2025-01-10T08:39:00+03:00

2025-01-10T08:41:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Наступление весны в Москве ожидается раньше срока, среднемесячная температура в марте прогнозируется на четыре градуса выше нормы, а в апреле - на три градуса, снежный покров сойдет к началу апреля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, что старт весны 2025 года, согласно прогнозам, будет проходить в крайне неустойчивых метеоусловиях. "Среднемесячная температура воздуха в марте прогнозируется на 4 градуса выше нормы, да и апрель на 3 градуса ожидается теплее многолетних значений метеостатистики, что указывает на высокую вероятность преждевременного наступления весны, то есть раньше 21 марта – климатической даты перехода среднесуточной температуры воздуха в Москве выше нуля и схода снежного покрова уже к началу апреля", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20250102/vilfand-1992284808.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", погода