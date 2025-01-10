https://ria.ru/20250110/vesna-1993046893.html
Москвичам пообещали раннее наступление весны
Москвичам пообещали раннее наступление весны - РИА Новости, 10.01.2025
Москвичам пообещали раннее наступление весны
Наступление весны в Москве ожидается раньше срока, среднемесячная температура в марте прогнозируется на четыре градуса выше нормы, а в апреле - на три градуса,... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T08:39:00+03:00
2025-01-10T08:39:00+03:00
2025-01-10T08:41:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Наступление весны в Москве ожидается раньше срока, среднемесячная температура в марте прогнозируется на четыре градуса выше нормы, а в апреле - на три градуса, снежный покров сойдет к началу апреля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, что старт весны 2025 года, согласно прогнозам, будет проходить в крайне неустойчивых метеоусловиях. "Среднемесячная температура воздуха в марте прогнозируется на 4 градуса выше нормы, да и апрель на 3 градуса ожидается теплее многолетних значений метеостатистики, что указывает на высокую вероятность преждевременного наступления весны, то есть раньше 21 марта – климатической даты перехода среднесуточной температуры воздуха в Москве выше нуля и схода снежного покрова уже к началу апреля", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20250102/vilfand-1992284808.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Погода
Москвичам пообещали раннее наступление весны
Синоптик Тишковец: начало весны в Москве ожидается раньше срока