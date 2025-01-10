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Москвичам пообещали раннее наступление весны - РИА Новости, 10.01.2025
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08:39 10.01.2025 (обновлено: 08:41 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/vesna-1993046893.html
Москвичам пообещали раннее наступление весны
Москвичам пообещали раннее наступление весны - РИА Новости, 10.01.2025
Москвичам пообещали раннее наступление весны
Наступление весны в Москве ожидается раньше срока, среднемесячная температура в марте прогнозируется на четыре градуса выше нормы, а в апреле - на три градуса,... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T08:39:00+03:00
2025-01-10T08:41:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Наступление весны в Москве ожидается раньше срока, среднемесячная температура в марте прогнозируется на четыре градуса выше нормы, а в апреле - на три градуса, снежный покров сойдет к началу апреля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, что старт весны 2025 года, согласно прогнозам, будет проходить в крайне неустойчивых метеоусловиях. "Среднемесячная температура воздуха в марте прогнозируется на 4 градуса выше нормы, да и апрель на 3 градуса ожидается теплее многолетних значений метеостатистики, что указывает на высокую вероятность преждевременного наступления весны, то есть раньше 21 марта – климатической даты перехода среднесуточной температуры воздуха в Москве выше нуля и схода снежного покрова уже к началу апреля", - рассказал Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Погода
Москвичам пообещали раннее наступление весны

Синоптик Тишковец: начало весны в Москве ожидается раньше срока

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖенщина с ребенком на одной из улиц Москвы
Женщина с ребенком на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Женщина с ребенком на одной из улиц Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Наступление весны в Москве ожидается раньше срока, среднемесячная температура в марте прогнозируется на четыре градуса выше нормы, а в апреле - на три градуса, снежный покров сойдет к началу апреля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он уточнил, что старт весны 2025 года, согласно прогнозам, будет проходить в крайне неустойчивых метеоусловиях.
"Среднемесячная температура воздуха в марте прогнозируется на 4 градуса выше нормы, да и апрель на 3 градуса ожидается теплее многолетних значений метеостатистики, что указывает на высокую вероятность преждевременного наступления весны, то есть раньше 21 марта – климатической даты перехода среднесуточной температуры воздуха в Москве выше нуля и схода снежного покрова уже к началу апреля", - рассказал Тишковец.
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ОбществоМоскваЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"Погода
 
 
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