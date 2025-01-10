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Сопредседатель "Альтернативы для Германии" назвала Гитлера коммунистом - РИА Новости, 10.01.2025
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00:05 10.01.2025 (обновлено: 06:03 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/vaydel-1993029340.html
Сопредседатель "Альтернативы для Германии" назвала Гитлера коммунистом
Сопредседатель "Альтернативы для Германии" назвала Гитлера коммунистом - РИА Новости, 10.01.2025
Сопредседатель "Альтернативы для Германии" назвала Гитлера коммунистом
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что Адольф Гитлер был не правым консерватором, а... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T00:05:00+03:00
2025-01-10T06:03:00+03:00
в мире
израиль
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адольф гитлер
илон маск
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что Адольф Гитлер был не правым консерватором, а коммунистом."Крупнейшим успехом (Левых. — Прим. ред.) после той ужасной эпохи нашей истории стало то, что Гитлера стали называть правым консерватором. Он был совершенной противоположностью: он не был консерватором, он не был идентаристом, он был коммунистом и социалистом", — сказала Вайдель во время онлайн-дискуссии с американским миллиардером Илоном Маском. По ее утверждению, Гитлер сам указывал на социалистический характер своей партии, которая называлась национал-социалистической, а также активно проводил политику национализации, характерную для левых движений.Тем, кто сравнивает АдГ с Гитлером, Вайдель указала на то, что ее партия исповедует прямо противоположные ценности: консерватизм и либертарианство. Она также заявила о том, что именно левые движения больше склонны критиковать Израиль и именно в их среде укоренился антисемитизм. Гитлер был одним из основоположников немецкого национал-социализма - основы нацистского режима в Германии, в коммунизме Гитлер видел врага.
https://ria.ru/20250109/konflikt-1993026377.html
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в мире, израиль, германия, адольф гитлер, илон маск
В мире, Израиль, Германия, Адольф Гитлер, Илон Маск
Сопредседатель "Альтернативы для Германии" назвала Гитлера коммунистом

Алиса Вайдель назвала Гитлера коммунистом в дискуссии с Маском

© AP Photo / Markus SchreiberАлиса Вайдель
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Алиса Вайдель. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что Адольф Гитлер был не правым консерватором, а коммунистом.
"Крупнейшим успехом (Левых. — Прим. ред.) после той ужасной эпохи нашей истории стало то, что Гитлера стали называть правым консерватором. Он был совершенной противоположностью: он не был консерватором, он не был идентаристом, он был коммунистом и социалистом", — сказала Вайдель во время онлайн-дискуссии с американским миллиардером Илоном Маском.
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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Вчера, 23:12
По ее утверждению, Гитлер сам указывал на социалистический характер своей партии, которая называлась национал-социалистической, а также активно проводил политику национализации, характерную для левых движений.
Тем, кто сравнивает АдГ с Гитлером, Вайдель указала на то, что ее партия исповедует прямо противоположные ценности: консерватизм и либертарианство. Она также заявила о том, что именно левые движения больше склонны критиковать Израиль и именно в их среде укоренился антисемитизм.
Гитлер был одним из основоположников немецкого национал-социализма - основы нацистского режима в Германии, в коммунизме Гитлер видел врага.
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В миреИзраильГерманияАдольф ГитлерИлон Маск
 
 
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