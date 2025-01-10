Рейтинг@Mail.ru
Москве и Вашингтону "глупо" оставаться врагами, считает британский блогер - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:48 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/vashington-1993036113.html
Москве и Вашингтону "глупо" оставаться врагами, считает британский блогер
Москве и Вашингтону "глупо" оставаться врагами, считает британский блогер - РИА Новости, 10.01.2025
Москве и Вашингтону "глупо" оставаться врагами, считает британский блогер
Для США и России "довольно глупо" оставаться врагами, между странами много общего, в том числе и в религиозном плане, заявил РИА Новости британский блогер Zuby. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T03:48:00+03:00
2025-01-10T03:48:00+03:00
в мире
сша
россия
москва
джо байден
илон маск
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 10 янв – РИА Новости. Для США и России "довольно глупо" оставаться врагами, между странами много общего, в том числе и в религиозном плане, заявил РИА Новости британский блогер Zuby. "Честно говоря, я считаю довольно глупым, что США и Россия с самого начала являются своего рода врагами", - сказал Zuby, комментируя решение уходящей администрации президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать американское оружие для ударов вглубь РФ. По словам блогера, между странами "много общего", включая христианские ценности. Zuby также усомнился, что среднестатистический американец, россиянин или китаец считают друг друга врагами. Zuby – блогер-миллионник, известный в том числе по подкастам с бизнесменом Илоном Маском и журналистом Такером Карлсоном.
https://ria.ru/20250109/kellog-1992864732.html
https://ria.ru/20250109/peskov-1992919793.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8ec19df2bb45e0ac1c2b7bfa03b75b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, москва, джо байден, илон маск, такер карлсон
В мире, США, Россия, Москва, Джо Байден, Илон Маск, Такер Карлсон
Москве и Вашингтону "глупо" оставаться врагами, считает британский блогер

Блогер Zuby: Москве и Вашингтону глупо оставаться врагами

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 10 янв – РИА Новости. Для США и России "довольно глупо" оставаться врагами, между странами много общего, в том числе и в религиозном плане, заявил РИА Новости британский блогер Zuby.
"Честно говоря, я считаю довольно глупым, что США и Россия с самого начала являются своего рода врагами", - сказал Zuby, комментируя решение уходящей администрации президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать американское оружие для ударов вглубь РФ.
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Трамп не пойдет на уступки Путину в вопросе Украины, заявил Келлог
Вчера, 00:03
По словам блогера, между странами "много общего", включая христианские ценности. Zuby также усомнился, что среднестатистический американец, россиянин или китаец считают друг друга врагами.
Zuby – блогер-миллионник, известный в том числе по подкастам с бизнесменом Илоном Маском и журналистом Такером Карлсоном.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Песков оценил перспективу контактов России с Трампом
Вчера, 12:51
 
В миреСШАРоссияМоскваДжо БайденИлон МаскТакер Карлсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала