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Москве и Вашингтону "глупо" оставаться врагами, считает британский блогер
Москве и Вашингтону "глупо" оставаться врагами, считает британский блогер - РИА Новости, 10.01.2025
Москве и Вашингтону "глупо" оставаться врагами, считает британский блогер
Для США и России "довольно глупо" оставаться врагами, между странами много общего, в том числе и в религиозном плане, заявил РИА Новости британский блогер Zuby. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T03:48:00+03:00
2025-01-10T03:48:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 10 янв – РИА Новости. Для США и России "довольно глупо" оставаться врагами, между странами много общего, в том числе и в религиозном плане, заявил РИА Новости британский блогер Zuby. "Честно говоря, я считаю довольно глупым, что США и Россия с самого начала являются своего рода врагами", - сказал Zuby, комментируя решение уходящей администрации президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать американское оружие для ударов вглубь РФ. По словам блогера, между странами "много общего", включая христианские ценности. Zuby также усомнился, что среднестатистический американец, россиянин или китаец считают друг друга врагами. Zuby – блогер-миллионник, известный в том числе по подкастам с бизнесменом Илоном Маском и журналистом Такером Карлсоном.
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в мире, сша, россия, москва, джо байден, илон маск, такер карлсон
В мире, США, Россия, Москва, Джо Байден, Илон Маск, Такер Карлсон
Москве и Вашингтону "глупо" оставаться врагами, считает британский блогер
Блогер Zuby: Москве и Вашингтону глупо оставаться врагами