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В Мурманской области сошли с рельсов грузовые вагоны
В Мурманской области сошли с рельсов грузовые вагоны - РИА Новости, 10.01.2025
В Мурманской области сошли с рельсов грузовые вагоны
Пять порожних грузовых вагонов сошли с рельсов в ночь на пятницу в ходе маневренных работ на станции Ковдор, сообщила пресс-служба северо-западной транспортной... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:25:00+03:00
2025-01-10T15:25:00+03:00
2025-01-10T15:25:00+03:00
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МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Пять порожних грузовых вагонов сошли с рельсов в ночь на пятницу в ходе маневренных работ на станции Ковдор, сообщила пресс-служба северо-западной транспортной прокуратуры. "По предварительным данным, в ночь на 10 января 2025 года в ходе маневровых работ на железнодорожной станции Ковдор произошел сход пяти порожних грузовых вагонов", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших нет, восстановительные работы завершены. Транспортная прокуратура организовала проверку. Причины и обстоятельства схода устанавливаются.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
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происшествия, мурманская область, россия, дтп
Происшествия, Мурманская область, Россия, ДТП
В Мурманской области сошли с рельсов грузовые вагоны
Прокуратура: в Мурманской области сошли с рельсов пять грузовых вагонов