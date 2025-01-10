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В Мурманской области сошли с рельсов грузовые вагоны - РИА Новости, 10.01.2025
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15:25 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/vagony-1993134938.html
В Мурманской области сошли с рельсов грузовые вагоны
В Мурманской области сошли с рельсов грузовые вагоны - РИА Новости, 10.01.2025
В Мурманской области сошли с рельсов грузовые вагоны
Пять порожних грузовых вагонов сошли с рельсов в ночь на пятницу в ходе маневренных работ на станции Ковдор, сообщила пресс-служба северо-западной транспортной... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:25:00+03:00
2025-01-10T15:25:00+03:00
происшествия
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МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Пять порожних грузовых вагонов сошли с рельсов в ночь на пятницу в ходе маневренных работ на станции Ковдор, сообщила пресс-служба северо-западной транспортной прокуратуры. "По предварительным данным, в ночь на 10 января 2025 года в ходе маневровых работ на железнодорожной станции Ковдор произошел сход пяти порожних грузовых вагонов", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших нет, восстановительные работы завершены. Транспортная прокуратура организовала проверку. Причины и обстоятельства схода устанавливаются.
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происшествия, мурманская область, россия, дтп
Происшествия, Мурманская область, Россия, ДТП
В Мурманской области сошли с рельсов грузовые вагоны

Прокуратура: в Мурманской области сошли с рельсов пять грузовых вагонов

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураПять грузовых вагонов сошли с рельсов в Мурманской области
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Мурманской области
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МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Пять порожних грузовых вагонов сошли с рельсов в ночь на пятницу в ходе маневренных работ на станции Ковдор, сообщила пресс-служба северо-западной транспортной прокуратуры.
"По предварительным данным, в ночь на 10 января 2025 года в ходе маневровых работ на железнодорожной станции Ковдор произошел сход пяти порожних грузовых вагонов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет, восстановительные работы завершены. Транспортная прокуратура организовала проверку. Причины и обстоятельства схода устанавливаются.
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