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Экс-глава Уругвая отказался от лечения рака и попрощался с согражданами
Экс-глава Уругвая отказался от лечения рака и попрощался с согражданами - РИА Новости, 10.01.2025
Экс-глава Уругвая отказался от лечения рака и попрощался с согражданами
Экс-президент Уругвая Хосе Мухика отказался от дальнейшего лечения рака и попрощался с соотечественниками. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T02:15:00+03:00
2025-01-10T02:15:00+03:00
2025-01-10T02:15:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 янв - РИА Новости. Экс-президент Уругвая Хосе Мухика отказался от дальнейшего лечения рака и попрощался с соотечественниками. "Я умираю. Рак пищевода теперь захватывает печень. Это ничем не остановить. Почему? Я уже стар, и у меня две хронические болезни", - сказал Мухика в интервью журналу Busqueda. Он добавил, что его организм не выдержит ни хирургического вмешательства, ни химиотерапии. В интервью он попрощался со своими соотечественниками. Заявление 89-летнего Мухики мгновенно стало одной из главных новостей в Латинской Америке. Ведущие издания стран публикуют его слова на первых страницах газет и журналов. Экс-президент Уругвая широко известен во всем мире, его уважают не только политики левого толка, к которым он сам относится, но и люди правых взглядов. Мухику называют самым бедным президентом в мире. Он всегда жил в своем сельском доме, даже будучи главой государства, жертвовал свою зарплату на благотворительность, довольствуясь ее десятой частью.
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в мире, уругвай, латинская америка, хосе мухика
В мире, Уругвай, Латинская Америка, Хосе Мухика
Экс-глава Уругвая отказался от лечения рака и попрощался с согражданами
Экс-глава Уругвая Мухика отказался от лечения рака и попрощался с согражданами